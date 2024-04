Diese Frisur bei Anime-Figuren ist ein schlechtes Omen - denn sie bedeutet oft den sicheren Tod

Die 'Todes-Frisur' für Anime-Mütter, weibliche Figuren oder generall Figuren mit diesem Haarschnitt.

In der Welt der Animes gibt es allerlei Genres, Memes und Tropes. Von Dragon Balls “It’s over 9000”-Spruch bis hin zum Isekai-Genre-spezifischen “Truck-Kun” ist für jeden irgendwas dabei.

Ein weitere Trope in einigen Anime-Serien ist eine bestimmte Frisur, die meistens von Müttern getragen wird. Das Besondere an dieser spezifischen Frisur ist nicht nur die visuelle Darstellung einer gutmütigen Persönlichkeit, sondern auch der tragische Fluch, der mit ihr meist einhergeht.

Alter spielt bei dem Omen der “Todes-Frisur” keine Rolle

Bei der spezifischen Frisur handelt es sich um langes Haar, das leicht zu einem Zopf zusammengebunden ist und über die Schulter gelegt wird, wie es in diesem X-Beitrag gezeigt wird:

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu den Serien Anohana, Attack on Titan, Oshi no Ko und mehr.

In den meisten Fällen werden so die Mütter der Hauptcharaktere oder wichtige Nebencharaktere in den Anime-Serien dargestellt. Diese Art von Frisur wird oft von Figuren getragen, die eine sehr gutmütige, sanfte und mütterliche Persönlichkeit haben.

In der Community wird diese Frisur jedoch als böses Omen betrachtet. Es ist nicht selten, dass eine oftmals weibliche Figur im Anime, die ihre Haare so trägt, später verunglückt, durch eine Krankheit stirbt oder zwar überlebt, aber trotzdem einen tragischen Unfall hatte.

Wir haben euch hier einige Beispiele aus unterschiedlichen Serien rausgesucht, die der “Todes-Frisur” schon zum Opfer gefallen sind:

Carla Yeager aus Attack on Titan ist die Mutter von Hauptprotagonist Eren Yeager und wird von einem Titan gefressen.

Trisha Elric aus Fullmetal Alchemist ist die Mutter der Hauptprotagonisten Edward und Alphonse und starb an einer unheilbaren Krankheit.

Ryouko Fueguchi aus Tokyo Ghoul ist die Mutter der Nebenfigur Hinami Fueguchi und wurde getötet.

Ai Hoshino aus Oshi no Ko wird zu Beginn der Serie Mutter von Zwillingen und trägt die Frisur kurz bevor sie an der Tür erstochen wird.

Akiko Minase aus Kanon ist die Mutter eines der Mädchen der Serie und wurde Opfer eines Autounfalls, überlebte aber.

Touko Yadomi aus Anohana war die Mutter des Protagonisten und starb an einer unheilbaren Krankheit.

Wie ihr sehen könnt, gibt es genug Fälle in der Welt der Animes, in denen Figuren mit diesem Haarschnitt ein schreckliches Schicksal erwartet – weshalb die Frisur in der Community als verflucht gilt. Auch wird es in der englischsprachigen Community als “Dead Mom Hair” oder “Hair of Death” betitelt, sobald eine Person auftaucht, die diesen äußerlichen Merkmalen entspricht.

Als kleinen Bonus verraten wir euch noch ein weiteres Opfer dieses Tropes, das jedoch ausnahmsweise nicht von einem Anime stammt, sondern aus der animierten TV-Serie Arcane: In einer Rückblende halluziniert Vi von ihrer verstorbenen Mutter und siehe da, auch Vis Mutter hat die klassische Frisur, wo sie das Haar in einem Zopf auf der Seite über die Schulter trägt. Das “Dead Mom Hair” gilt also nicht nur den japanischen Zeichentrickserien und ist auch in westlichen Medien vertreten.

Kennt ihr noch weitere Anime-Merkmale, die sich über die Jahre gefestigt haben und falls ja, welche?