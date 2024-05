Red Dead Redemption 2-Fan findet zufällig absolutes Gänsehaut-Detail im Epilog des Spiels

Red Dead Redemption 2 gibt mit seinem Moralsystem dem Hirsch – und auch dem Wolf – eine besondere Bedeutung.

Der Release von Red Dead Redemption 2 jährt sich im Oktober bereits zum sechsten Mal. Der Open World-Titel von Rockstar ist nur so vollgestopft mit Details, von denen einige allerdings lange verborgen bleiben. Tauchen sie dann auf, wird fleißig über sie diskutiert – so wie über dieses Detail im Epilog des Spiels.

Spoiler-Warnung! Die Szene, um die es hier geht, taucht erst sehr spät auf. Die mögliche Symbolik dahinter bezieht sich zudem auf etwas, das mit Arthur ebenfalls erst sehr spät im Spiel passiert. Wer RDR2 noch nicht durchgespielt oder anfällig für Spoiler ist, sollte also nicht weiterlesen.

Begegnung mit dem Spirit Animal von Arthur Morgen

Um diese Szene geht es: Redditor xignaceh teilte auf der Plattform eine Entdeckung, die er im Epilog des Spiels machte – also dem Teil, in dem ihr in die Rolle von John Marston schlüpft. (via gamerant.com)

xignaceh schreibt, dass er dem Horseshoe Overlook einen Besuch abstattete. Zur Erinnerung: Hier schlägt die Van der Linde-Bande nach dem Flucht aus den Bergen ihr erstes größeres Lager auf, in der Nähe befindet sich das Städtchen Valentine. Als sich der Redditor am ehemligen Lagerplatz umsah, näherte sich ein Hirsch, der immer näher kam und John interessiert ansah. Danach lief das Tier davon.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Uns hat dieses vermeintlich simple Detail sofort eine heftige Gänsehaut beschert. Um das nachvollziehen zu können, ist es aber wichtig, die symbolische Bedeutung des Hirsches zu kennen. Und die ist wiederum eng mit dem Moralsystem von Red Dead Redemption 2 verknüpft.

Handelt Hauptcharakter Arthur Morgan nämlich hilfsbereit und ehrenhaft, steigt seine Ingame-Ehre, was dann auch Auswirkungen auf manche Zwischensequenzen hat. Dort erscheint ihm dann regelmäßig ein Hirsch – unter anderem auch bei der Szene, in der Arthur stirbt – der das Mitgefühl und die Güte von Arthur symbolisieren könnte. Handelt Arthur dagegen ehrenlos, taucht in denselben Szenen ein Wolf auf.

xignaceh bestätigt, dass er "seinen" Arthur ehrenhaft gespielt hat. Der neugierige Hirsch am Horseshoe Overlook könnte also bewusst von den Rockstar-Entwickler*innen eingebaut worden sein, um an den toten Arthur zu erinnern und möglicherweise seinen Geist zu repräsentieren.

Zufall oder bewusst eingebautes Detail?

Darüber wird auch in den Kommentaren unter dem Post fleißig diskutiert. Manche User*innen mit ehrenhaften Arthur haben im Epilog ähnliche Begegnungen gemacht, andere sind der Meinung, dass es sich um eine absolute Zufallsbegegnung gehandelt hat – zumal in dem Bereich der Karte einige Hirsche unterwegs sind.

Ob aber nun Zufall oder nicht: Der Hirsch am Horseshoe Overlook zeigt einmal mehr, wieviele Details in RDR2 stecken. Und warum Fans einen dritten Teil herbeisehnen.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One, ein Jahr später folgte der Release für den PC. Das Spiel bekam in unserem Test eine 96er-Wertung und gehört damit zu den bestbewerteten Spielen der GamePro-Geschichte.

Was glaubt ihr: Zufallsbegegnung oder absichtlich eingebautes Detail?