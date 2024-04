Die Zukunft von Dragon Ball - So könnte es nach Toriyamas Tod mit dem Manga und Anime weitergehen

Was wird aus Son Gokus Abenteuern und Dragon Ball allgemein? (Bild: © Toei Animation)

2024 erleidet die Anime- und Manga-Community einen großen Verlust mit dem Tod von Akira Toriyama, der am 1. März verstorben ist. Sowohl Fans seiner Werke als auch seine Kollegen in der Anime- und Manga-Industrie trauerten über seinen Verlust. Der Manga zu Dragon Ball Super kündigte sogar eine offizielle Pause an. Wann es weitergeht, ist derweil noch unklar.

Fans der Serie stellen sich nun die Frage, ob Dragon Ball ohne Akira Toriyama überhaupt weitergehen kann und wer die Serie fortsetzen könnte. In diesem Artikel findet ihr alle nötigen Informationen zur Zukunft der Reihe und Toriyamas letztem Dragon Ball-Projekt.

Dragon Ball Daima ist das letzte Werk, an dem Toriyama involviert war

Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Die neu-angekündigte Serie Dragon Ball Daima, die im Herbst 2024 erscheinen wird, ist womöglich das letzte Projekt von Akira Toriyama. Der Mangaka soll laut Aussagen von Produzent Akio Iyoku sehr aktiv an der Entwicklung der Serie beteiligt gewesen sein.

Vom Design der Hauptcharaktere und der Maschinerie wie Fahrzeuge, Capsule Corp Erfindungen und mögliche Roboter bis hin zur kompletten Geschichte soll Akira Toriyama tief involviert gewesen sein. Auch wenn er keinen Manga zu dieser Serie geschrieben hat.

Akira Toriyama selbst äußerte sich zu seinen Lebzeiten über seine Liebe zur neuen Serie und erzählte in einem enthusiastischen Ton von Son Gokus Kampfstil mit dem “Nyoibo”-Stock. Verziert hat er das Statement mit einer kleinen Zeichnung des bekannten Tori-Roboters, den er als Personifizierung von sich selbst in Dragon Ball eingebaut hat.

Ob die Produktion von Dragon Ball Daima noch zu seinen Lebzeiten beendet wurde, oder die Geschichten des klein gewordenen Gokus mittendrin aufhören, ist unbekannt.

Nichtsdestotrotz ist Daima das letzte bestätigte Herzensprojekt von Akira Toriyama.

Die Zukunft von Dragon Ball Super

Wie wir bereits berichtet haben, befindet sich der Manga von Dragon Ball Super aktuell in einer Pause. Dragon Ball Super dient als Sequel zu Dragon Ball Z und sollte an das Ende der Z-Saga anknüpfen. Der Manga ist eine Zusammenarbeit von Akira Toriyama als Storywriter und Toyotaro als Zeichner.

Das aktuelle Kapitel von Super ist zugleich auchdas letzte Vermächtnis von Toriyama im Manga. Toyotaro teilt auf X/Twitter den groben Entwurf der letzten Seite des Kapitels und Toriyamas finale Korrektur.

Da der Manga sich in der Pause befindet und es keine weiteren offiziellen Angaben zur Rückkehr oder Fortsetzung gibt, können wir derzeit nur auf die Rückkehr hoffen.

Dragon Ball Super könnte also entweder mit dem Abschied des Namekianers Piccolo und der emotionalen Nachricht des Teams an Toriyama enden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Toyotaro als alleiniger Vertreter die Geschichte weiterführt.

Geschichtlich könnte Toyotaro einige Story-Inhalte, die noch offen blieben, weiterführen. Wie genau, könnt ihr in folgendem Artikel lesen.

Dragon Ball wird soweit nicht aufhören zu existieren

In neuem Dragon Ball Xenoverse 2-DLC kommt es zum Kampf der Giganten

Auch wenn es in einiger Hinsicht um die Hauptgeschichte von Son Goku und seinen Freunden wacklig steht, so wird Dragon Ball womöglich noch lange Zeit ein Teil unseres Lebens bleiben. Wenn auch nicht unbedingt die Handlungen als Kanon gesehen werden.

So erscheinen auch im Bereich der Videospiele stets neue Inhalte zu Xenoverse 2 und DBZ: Kakarot. Mit Sparkin! Zero erwartet euch 2024 sogar der vierte Ableger der Budokai-Reihe.Auch im Manga-Bereich gibt es die Spin-Off-Reihe zum Mobile-Spiel Super Dragon Ball Heroes.

Zwar wird Dragon Ball ohne seinen Schöpfer womöglich nicht mehr das Gleiche sein, aber Son Goku und seine Freunde bleiben weiterhin auf unterschiedliche Arten und Weisen im unseren Leben bestehen.

Wie ist eure Meinung zur Zukunft von Dragon Ball und was wünscht ihr euch von der Reihe?