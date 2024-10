Perfekt für Halloween! Dieses neue PS Plus-Spielen zocken ich und meine Freunde immer im Oktober

Who you gonna Call?

Holt die Kuschelpullis, Plastik-Vampirzähne und euer Kürbis-Schnitzset heraus: Es ist endlich wieder Spooky-Season! Die Tage werden kürzer und die Spiele-Sessions automatisch länger.

Im Katalog von PS Plus Extra ist jetzt ein Titel gelandet, den ich euch gerne ans nicht mehr schlagende Herz legen möchte: Ghostbusters: Spirits Unleashed gehört für mich nämlich seit 2022 fest zum Gaming-Oktober dazu und ich bin der Meinung, dass das Spiel mehr Aufmerksamkeit (und Spieler*innen) verdient hat.

Das ist Ghostbusters: Spirits Unleashed

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist im Grunde die Geisterjäger-Variante von Dead by Daylight. Eine Person steuert also einen Geist, die anderen schlüpfen in die Overalls der Ghostbusters. Anders als bei Dead by Daylight wird jedoch der Geist zum Gejagten.

Spaßiges Spuken: Der Geist hat die Aufgabe, in einer bestimmten Zeit die Spuk-Anzeige der Map zu füllen. Das tut er, in dem er NPCs erschreckt oder seine Fähigkeiten wie Schleimattacken einsetzt. Er kann auch von Stühlen, Automaten und weiteren Objekten auf den Karten Besitz ergreifen und sich so vor den Jäger*innen verstecken.

Who you gonna call? Die Ghostbusters versuchen gleichzeitig, den Geist zu fangen, bevor die Spukanzeige voll ist. Das PKE-Meter zeigt an, in welcher Richtung sich der Geist oder einer der drei Rifts befindet. Mit diesen Portalen kann der Geist, falls er gefangen wird.

Ist der Geist in Sicht, gilt es, schnellstmöglich eine Falle auszuwerfen und den Bösewicht mit dem Protonenstrahler einzufangen und in die Falle zu lenken. Teamwork ist hier wichtig, da sich der Geist aus dem Strahler befreien kann.

Jonas Herrmann Jonas ist kein großer Horror-Fan, freut sich aber trotzdem jedes Jahr ganz besonders auf die Halloween-Zeit. Er liebt die ganze Ästhetik und die heimelige Herbststimmung. Da er Ende Oktober auch noch Geburtstag hat, richtet er seit Jahren Kostümpartys aus und besitzt mittlerweile mehr Gruseldeko, als er zugeben würde.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Ghostbusters-Fans

Fans der Geisterjäger hätten sich vielleicht eher ein Singleplayerspiel gewünscht, kommen meiner Meinung nach aber trotzdem voll auf ihre Kosten. Der Charme der Vorlage ist nämlich erstklassig eingefangen und man fühlt sich tatsächlich wie Venkman, Ray, Winston oder Spengler, wenn man die ikonische Feuerwache betritt (die als Hauptmenü dient) oder mit PKE-Meter und Protonenstrahl auf Geisterjagd geht.

Zudem erzählt Spirits Unleashed nebenbei eine überraschend unterhaltsame Geschichte. In den Matches ist davon zwar nichts zu bemerken, zwischendrin gibt es aber immer wieder kleine Cutscenes und Gespräche.

Cozy-Halloween-Kürbisköpfe

Ich liebe Halloween, allerdings fast ausschließlich in seiner gemütlicheren Variante. Im Oktober schaue ich Gravity Falls und Nightmare before Christmas und spiele Titel wie Cult of the Lamb, Dredge oder Little Nightmares. Und seit 2022 eben auch Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Das Spiel ist sicher nicht perfekt, die Missionen sind nicht optimal ausbalanciert und wiederholen sich relativ schnell. Aber ich genieße es einfach, mir einen Tee (oder einen Pumpkin Spice Latte) zu machen, mit ein paar Freund*innen auf Geisterjagd zu gehen und nebenbei zu quatschen. Und dank PS Plus Extra sind die Server in diesem Jahr hoffentlich auch wieder etwas voller als zuletzt.

Habt ihr Ghostbusters: Spirits Unleashed schon ausprobiert? Wie gefällt euch der Titel?