5 großartige Spiele zu Halloween: Diese Games versüßen euch die Gruselsaison

Am 31. Oktober ist Halloween und das bedeutet, dass um dieses Datum herum wieder Geister, Dämonen und Vampire Hochkonjunktur feiern. Die Tage werden kürzer und die Nächte länger und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein paar neue Spiele, die in Kürze, passend zur schaurig-schönen Zeit erscheinen. Wir stellen euch fünf Titel vor, die im Oktober und November herauskommen und die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr in Grusel-Stimmung kommen wollt.

Scorn

Erscheinungsdatum: 14. Oktober

14. Oktober Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Los geht's am 14. Oktober mit Scorn. Bei diesem Rätsel-Spiel mit Egoshooter-Elementen verschlägt es euch in eine alptraumhafte Welt, die direkt aus dem Pinsel HR Gigers stammen könnte. Hier scheint alles irgendwie lebendig und verbunden zu sein, auch die Waffen, Maschinen und Umgebungen.

Laut den Entwickler*innen braucht ihr für den Singleplayer-Trip etwa 6-8 Stunden. Ein perfekter Happen zum Einstieg in die Halloween-Saison also. Außerdem landet Scorn direkt zu Release im Game Pass, so dass ihr es auch einfach mal ausprobieren könnt.

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Erscheinungsdatum: 18. Oktober

18. Oktober Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nur vier Tage später geht es mit Ghostbusters: Spirits Unleashed mehr als passend weiter. Bei dem Spiel handelt es sich um einen asynchronen Multiplayer-Titel. Dass solche hervorragend mit starken Grusel-Marken zusammenpassen, beweist Dead by Daylight seit Jahren.

Spirits Unleashed könnte eine angenehme Alternative für alle werden, die es weniger düster mögen, aber trotzdem zu dieser Zeit des Jahres Bock auf Gespenster haben. Gespielt wird entweder im Team aus vier Geisterjäger*innen oder alleine als spukendes Ungeheuer. Perfekt für lange Nächte und Halloween-Partys mit Freund*innen.

Signalis

Erscheinungsdatum: 27. Oktober

27. Oktober Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Richtig gruselig wird es dann am 27. Oktober, wenn Signalis erscheint. Die Entwickler*innen bezeichnen das Spiel als eine Art Hommage an Survival-Horror-Klassiker der PS1-Zeit wie Resident Evil, allerdings gewürzt mit einem Sci-Fi-Setting. Nach der Bruchlandung mit dem Raumschiff muss Hauptfigur Elster Rätsel lösen und versuchen, zu überleben. Mehr Infos zum Titel gibt es in der Vorstellung von Kollegin Samara.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Erscheinungsdatum: 18. November

18. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Die Spiele von Supermassive Games sind mittlerweile schon fast ein eigenes Genre und eignen sich perfekt für gemeinsame Abende auf der Couch. Im Grunde seht ihr euch einen Horrorfilm an, mit dem Unterschied, dass ihr selbst die Kontrolle übernehmt und Entscheidungen trefft.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, der neueste Ableger der Horror-Anthologie-Reihe, entwickelt die bekannte und beliebte Formel dabei weiter und gibt Spieler*innen mit Charakter-Inventar und neuen Bewegungsoptionen mehr Möglichkeiten an die Hand.

Evil West

Erscheinungsdatum: 22. November

22. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Zu guter Letzt erwartet uns mit Evil West im November noch eine wilde Ballerei der Shadow Warrior 3-Macher*innen. Im Wilden Westen ist dabei im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los, Vampire überennen Kleinstädte und ihr müsst der bösen Brut alleine oder im Koop Einhalt gebieten.

Neben klassischen Schusswaffen wie Revolvern gibt es auch ausgefallenere Schießeisen und Nahkampfwaffen. Wenn um euch herum also alle in Weihnachtsstimmung kommen, ihr aber noch nicht genug von der Halloween-Saison habt, könnt ihr sie hiermit noch ein bisschen verlängern.

Wie steht ihr zu Halloween? Gibt es bestimmte Spiele, die ihr zu dieser Zeit einlegt oder freut ihr euch auf einen der vorgestellten Titel besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!