Digimon Story Time Stranger: Alle 464 Digimon im Überblick

Bandai Namco hat mit Digimon Story: Time Stranger einen neuen Ableger zur beliebten Digimon Story-Reihe angekündigt. Am 3. Oktober 2025 soll das neue Digimon-Rollenspiel bereits erscheinen.
Damit ihr sicher gehen könnt, dass auch euer Favorit dabei ist, haben wir unten alle 459 Digimon in Digimon Story: Time Stranger hier für euch aufgelistet.
Update am 05. Dezember 2025: Durch das neue DLC: Alternate Dimension erhöht sich die Anzahl der Digimon in Digimon Story: Time Stranger mindestens um fünf. Wir haben den Artikel dementsprechend aktualisiert und mit der Bezeichnung NEU der Liste hinzugefügt.
Alle 464 Digimon im Überblick
Bei der Auflistung handelt es sich um alle Digimons der Generationen In-Ausbildung I und II, Anfänger, Champion, Rüstung, Ultra, Hybrid, Mega und Mega+. Alle aufgelisteten Digimon könnt ihr in Digimon Story: Time Stranger finden und fangen – in diesem Fall also "einscannen und konvertieren"!
- Nr. 001 Kuramon
- Nr. 002 Choromon
- Nr. 003 Dodomon
- Nr. 004 Pabumon
- Nr. 005 Punimon
- Nr. 006 Botamon
- Nr. 007 Poyomon
- Nr. 008 Kapurimon
- Nr. 009 Koromon
- Nr. 010 Tanemon
- Nr. 011 Tsunomon
- Nr. 012 Tsumemon
- Nr. 013 Tokomon
- Nr. 014 Dorimon
- Nr. 015 Nyaromon
- Nr. 016 Pagumon
- Nr. 017 Yokomon
- Nr. 018 Bukamon
- Nr. 019 Motimon
- Nr. 020 Wanyamon
- Nr. 021 Agumon
- Nr. 022 Kudamon
- Nr. 023 Gomamon
- Nr. 024 Coronamon
- Nr. 025 Zubamon
- Nr. 026 Solarmon
- Nr. 027 Terriermon
- Nr. 028 Tentomon
- Nr. 029 ToyAgumon
- Nr. 030 Tapirmon
- Nr. 031 Hyokomon
- Nr. 032 Piyomon
- Nr. 033 Falcomon
- Nr. 034 Salamon
- Nr. 035 Bearmon
- Nr. 036 Penmon
- Nr. 037 Monodramon
- Nr. 038 Ryudamon
- Nr. 039 Lucemon
- Nr. 040 Elecmon
- Nr. 041 Gaomon
- Nr. 042 Crabmon
- Nr. 043 Gabumon
- Nr. 044 Kamemon
- Nr. 045 Kokuwamon
- Nr. 046 Gotsumon
- Nr. 047 Kotemon
- Nr. 048 Shoutmon
- Nr. 049 Dracomon
- Nr. 050 Dorumon
- Nr. 051 Patamon
- Nr. 052 Huckmon
- Nr. 053 Palmon
- Nr. 054 Floramon
- Nr. 055 Muchomon
- Nr. 056 Lalamon
- Nr. 057 Lunamon
- Nr. 058 Renamon
- Nr. 059 Lopmon
- Nr. 060 Impmon
- Nr. 061 Otamamon
- Nr. 062 Gazimon
- Nr. 063 Gizamon
- Nr. 064 Guilmon
- Nr. 065 Goblimon
- Nr. 066 Shamamon
- Nr. 067 Syakomon
- Nr. 068 SnowGoblimon
- Nr. 069 Chuumon
- Nr. 070 Dracmon
- Nr. 071 Hagurumon
- Nr. 072 DemiDevimon
- Nr. 073 FunBeemon
- Nr. 074 Betamon
- Nr. 075 Mushroomon
- Nr. 076 Armadillomon
- Nr. 077 Veemon
- Nr. 078 Hawkmon
- Nr. 079 Wormmon
- Nr. 080 Keramon
- Nr. 081 Aegiomon
- Nr. 082 Ikkakumon
- Nr. 083 Airdramon
- Nr. 084 Angemon
- Nr. 085 Kabuterimon
- Nr. 086 Gargomon
- Nr. 087 Garurumon
- Nr. 088 Ginryumon
- Nr. 089 Grizzlymon
- Nr. 090 Greymon
- Nr. 091 Coredramon (Blau)
- Nr. 092 GeoGreymon
- Nr. 093 Strikedramon
- Nr. 094 Snimon
- Nr. 095 ZubaEagermon
- Nr. 096 Sorcermon
- Nr. 097 Gatomon
- Nr. 098 Dobermon
- Nr. 099 Birdramon
- Nr. 100 Firamon
- Nr. 101 Veedramon
- Nr. 102 Buraimon
- Nr. 103 Peckmon
- Nr. 104 Mojyamon
- Nr. 105 Frigimon
- Nr. 106 Unimon
- Nr. 107 Raptormon
- Nr. 108 Deputymon
- Nr. 109 Leomon
- Nr. 110 Reppamon
- Nr. 111 Icemon
- Nr. 112 Wizardmon
- Nr. 113 Witchmon
- Nr. 114 Gaogamon
- Nr. 115 Gawappamon
- Nr. 116 Kiwimon
- Nr. 117 Kyubimon
- Nr. 118 Clockmon
- Nr. 119 Centarumon
- Nr. 120 Sunflowmon
- Nr. 121 Seadramon
- Nr. 122 Coelamon
- Nr. 123 Shellmon
- Nr. 124 Starmon
- Nr. 125 Tankmon
- Nr. 126 MudFrigimon
- Nr. 127 Dinohyumon
- Nr. 128 Tyrannomon
- Nr. 129 Turuiemon
- Nr. 130 Togemon
- Nr. 131 Drimogemon
- Nr. 132 Dorugamon
- Nr. 133 BaoHuckmon
- Nr. 134 Blimpmon
- Nr. 135 Meramon
- Nr. 136 Monochromon
- Nr. 137 Lekismon
- Nr. 138 IceDevimon
- Nr. 139 Wendigomon
- Nr. 140 Woodmon
- Nr. 141 Ogremon
- Nr. 142 Octomon
- Nr. 143 Guardromon
- Nr. 144 ShellNumemon
- Nr. 145 Growlmon
- Nr. 146 Kuwagamon
- Nr. 147 Gekomon
- Nr. 148 Geremon
- Nr. 149 Coredramon (Grün)
- Nr. 150 GoldNumemon
- Nr. 151 Colemon
- Nr. 152 Cyclonemon
- Nr. 153 Sangloupmon
- Nr. 154 Sukamon
- Nr. 155 Tuskmon
- Nr. 156 Devimon
- Nr. 157 Deltamon
- Nr. 158 Dokugumon
- Nr. 159 Nanimon
- Nr. 160 Numemon
- Nr. 161 Bakemon
- Nr. 162 Hyogamon
- Nr. 163 Fugamon
- Nr. 164 Flymon
- Nr. 165 PlatinumSukamon
- Nr. 166 BlackGatomon
- Nr. 167 Vegiemon
- Nr. 168 Minotarumon
- Nr. 169 Musyamon
- Nr. 170 Mekanorimon
- Nr. 171 Raremon
- Nr. 172 Waspmon
- Nr. 173 Aquilamon
- Nr. 174 Ankylomon
- Nr. 175 ExVeemon
- Nr. 176 Guardromon (Gold)
- Nr. 177 Stingmon
- Nr. 178 Kurisarimon
- Nr. 179 Submarimon
- Nr. 180 Shurimon
- Nr. 181 Digmon
- Nr. 182 Nefertimon
- Nr. 183 Flamedramon
- Nr. 184 Pegasusmon
- Nr. 185 Holsmon
- Nr. 186 Raidramon
- Nr. 187 Agnimon
- Nr. 188 Wolfmon
- Nr. 189 Lanamon
- Nr. 190 Vritramon
- Nr. 191 Calmaramon
- Nr. 192 Garmmon
- Nr. 193 Aegiochusmon
- Nr. 194 Aegiochusmon: Grün
- Nr. 195 Aegiochusmon: Dunkelheit
- Nr. 196 Aegiochusmon: Blau
- Nr. 197 Aegiochusmon: Licht
- Nr. 198 MegaKabuterimon
- Nr. 199 Andromon
- Nr. 200 Wingdramon
- Nr. 201 AeroVeedramon
- Nr. 202 ExTyrannomon
- Nr. 203 Angewomon
- Nr. 204 Garudamon
- Nr. 205 GrapLeomon
- Nr. 206 Grademon
- Nr. 207 GreatGryzmon
- Nr. 208 Cerberusmon
- Nr. 209 Cerberusmon WM
- Nr. 210 Cyberdramon
- Nr. 211 JewelBeemon
- Nr. 212 Zudomon
- Nr. 213 Chirinmon
- Nr. 214 Duramon
- Nr. 215 Parrotmon
- Nr. 216 Panjyamon
- Nr. 217 Hisyaryumon
- Nr. 218 Butenmon
- Nr. 219 Flaremon
- Nr. 220 Whamon
- Nr. 221 MagnaAngemon
- Nr. 222 Mammmothmon
- Nr. 223 MetalGreymon
- Nr. 224 Monzaemon
- Nr. 225 Crowmon
- Nr. 226 RiseGreymon
- Nr. 227 Rapidmon
- Nr. 228 LoaderLeomon
- Nr. 229 WereGarurumon
- Nr. 230 Scorpiomon
- Nr. 231 Enbarrmon
- Nr. 232 Antylamon
- Nr. 233 Meteormon
- Nr. 234 OmniShoutmon
- Nr. 235 Kimeramon
- Nr. 236 CatchMamemon
- Nr. 237 Crescemon
- Nr. 238 SuperStarmon
- Nr. 239 SkullBaluchimon
- Nr. 240 SaviorHuckmon
- Nr. 241 Sirenmon
- Nr. 242 Taomon
- Nr. 243 Digitamamon
- Nr. 244 SkullMeramon
- Nr. 245 Deramon
- Nr. 246 Triceramon
- Nr. 247 DoruGreymon
- Nr. 248 Knightmon
- Nr. 249 Divermon
- Nr. 250 Pandamon
- Nr. 251 Pumpkinmon
- Nr. 252 BigMamemon
- Nr. 253 Piximon
- Nr. 254 Hippogriffomon
- Nr. 255 Brachiomon
- Nr. 256 Volcanomon
- Nr. 257 MasterBlimpmon
- Nr. 258 MachGaogamon
- Nr. 259 Mamemon
- Nr. 260 MegaSeadramon
- Nr. 261 MetalMamemon
- Nr. 262 Lilamon
- Nr. 263 Lillymon
- Nr. 264 Locomon
- Nr. 265 Astamon
- Nr. 266 Arukenimon
- Nr. 267 Myotismon
- Nr. 268 Etemon
- Nr. 269 Okuwamon
- Nr. 270 Orochimon
- Nr. 271 Garbagemon
- Nr. 272 Gigadramon
- Nr. 273 CannonBeemon
- Nr. 274 Groundramon
- Nr. 275 Sharkmon
- Nr. 276 Shawjamon
- Nr. 277 Cherrymon
- Nr. 278 SkullGreymon
- Nr. 279 SkullSatamon
- Nr. 280 SkullSeadramon
- Nr. 281 DarkSuperStarmon
- Nr. 282 Dragomon
- Nr. 283 Tankdramon
- Nr. 284 ShogunGekomon
- Nr. 285 Nanomon
- Nr. 286 Phantomon
- Nr. 287 BlackKingNumemon
- Nr. 288 BlueMeramon
- Nr. 289 Vademon
- Nr. 290 Matadormon
- Nr. 291 Mummymon
- Nr. 292 Mistymon
- Nr. 293 Megadramon
- Nr. 294 WarGrowlmon
- Nr. 295 MetalTyrannomon
- Nr. 296 Lucemon CM
- Nr. 297 LadyDevimon
- Nr. 298 Wisemon
- Nr. 299 WaruSeadramon
- Nr. 300 Shakkoumon
- Nr. 301 Silphymon
- Nr. 302 DinoBeemon
- Nr. 303 Paildramon
- Nr. 304 Infermon
- Nr. 305 Aldamon
- Nr. 306 Beowolfmon
- Nr. 307 Apollomon
- Nr. 308 Alphamon
- Nr. 309 UlforceVeedramon
- Nr. 310 Valdurmon
- Nr. 311 Venusmon
- Nr. 312 WarGreymon
- Nr. 313 Ouryumon
- Nr. 314 Ophanimon
- Nr. 315 ClavisAngemon
- Nr. 316 Craniamon
- Nr. 317 Eaglemon
- Nr. 318 Chronomon
- Nr. 319 Cherubimon (Böse)
- Nr. 320 Cherubimon (Gutmütig)
- Nr. 321 Goddramon
- Nr. 322 ShineGreymon
- Nr. 323 Justimon
- Nr. 324 SkullMammothmon
- Nr. 325 SlashAngemon
- Nr. 326 Sleipmon
- Nr. 327 Slayerdramon
- Nr. 328 Seraphimon
- Nr. 329 MegaGargomon
- Nr. 330 Durandamon
- Nr. 331 Neptunemon
- Nr. 332 HiAndromon
- Nr. 333 BanchoLeomon
- Nr. 334 HerculesKabuterimon
- Nr. 335 Phoenixmon
- Nr. 336 Magnadramon
- Nr. 337 Mastemon
- Nr. 338 MarineAngemon
- Nr. 339 Marsmon
- Nr. 340 Jupitermon
- Nr. 341 Ravemon
- Nr. 342 UltimateBachiomon
- Nr. 343 Vulcanusmon
- Nr. 344 Gankoomon
- Nr. 345 Kuzuhamon
- Nr. 346 GrandLocomon
- Nr. 347 Gryphonmon
- Nr. 348 Ceresmon
- Nr. 349 Ceresmon Medium
- Nr. 350 SaberLeomon
- Nr. 351 Sakuyamon
- Nr. 352 Jesmon
- Nr. 353 JumboGamemon
- Nr. 354 Dianamon
- Nr. 355 Dynasmon
- Nr. 356 Leopardmon
- Nr. 357 Leopardmon LM
- Nr. 358 Dorugoramon
- Nr. 359 PileVolcamon
- Nr. 360 PrinceMamemon
- Nr. 361 Plesiomon
- Nr. 362 Boltmon
- Nr. 363 MirageGaogamon
- Nr. 364 MetalGarurumon
- Nr. 365 MetalSeadramon
- Nr. 366 MedievalGallantmon
- Nr. 367 Rosemon
- Nr. 368 Lotosmon
- Nr. 369 AvengeKidmon
- Nr. 370 Ebemon
- Nr. 371 VemonMyotismon
- Nr. 372 AncientWisemon
- Nr. 373 Gaiomon
- Nr. 374 ChaosGallantmon
- Nr. 375 Chaosdramon
- Nr. 376 Callismon
- Nr. 377 Gundramon
- Nr. 378 KingEtemon
- Nr. 379 GrandDracmon
- Nr. 380 Chronomon DM
- Nr. 381 Zanbamon
- Nr. 382 ZombiePlutomon
- Nr. 383 Darkdramon
- Nr. 384 TigerVespasmon
- Nr. 385 Titamon
- Nr. 386 TyrantKabuterimon
- Nr. 387 Deemon
- Nr. 388 Gallantmon
- Nr. 389 Bacchusmon
- Nr. 390 Bacchusmon CM
- Nr. 391 Barbamon
- Nr. 392 Piedmon
- Nr. 393 Puppetmon
- Nr. 394 Pharaohmon
- Nr. 395 Pukumon
- Nr. 396 PlatinumNumemon
- Nr. 397 Plutomon
- Nr. 398 Breakdramon
- Nr. 399 MaloMyotismon
- Nr. 400 BeelStarmon
- Nr. 401 Beelzemon
- Nr. 402 Belphemon SM
- Nr. 403 MagnaKidmon
- Nr. 404 Minervamon
- Nr. 405 Millenniummon
- Nr. 406 Machinedramon
- Nr. 407 Megidramon
- Nr. 408 MetalEtemon
- Nr. 409 Merukimon
- Nr. 410 Junomon
- Nr. 411 Junomon HM
- Nr. 412 RustTyrannomon
- Nr. 413 Leviamon
- Nr. 414 Lilithmon
- Nr. 415 Crusadermon
- Nr. 416 Imperialdramon DM
- Nr. 417 Imperialdramon FM
- Nr. 418 Vikemon
- Nr. 419 Valkyrimon
- Nr. 420 GranKuwagamon
- Nr. 421 Diaboromon
- Nr. 422 Rapidmon (Armor)
- Nr. 423 Magnamon
- Nr. 424 KaiserGreymon
- Nr. 425 MagnaGarurumon
- Nr. 426 MagnaGarurumon (Getrennt)
- Nr. 427 Alphamon Ouryuken
- Nr. 428 Enbarrmon + Craniummon
- Nr. 429 Imperialdramon PM
- Nr. 430 Omnimon
- Nr. 431 Omnimon Zwart
- Nr. 432 Chaosmon
- Nr. 433 Chaosmon VA
- Nr. 434 GraceNovamon
- Nr. 435 ShineGreymon BM
- Nr. 436 Susanoomon
- Nr. 437 Jupitermon
- Nr. 438 Ravemon BM
- Nr. 439 Examon
- Nr. 440 MirageGaoGamon
- Nr. 441 Rosemon RM
- Nr. 442 Titamon + SkullBaluchimon
- Nr. 443 Dukemon CM
- Nr. 444 Beelzemon BM
- Nr. 445 Belphemon RM
- Nr. 446 Mervamon
- Nr. 447 Lucemon
- Nr. 448 Armageddemon
- Nr. 449 Agumon (Bindung der Tapferkeit)
- Nr. 450 Apoclymon
- Nr. 451 Gabumon (Bindung der Freundschaft)
- Nr. 468 Agumon (Schwarz)
- Nr. 469 Gabumon (Schwarz)
- Nr. 470 Garurumon (Schwarz)
- Nr. 471 Greymon (Blau)
- Nr. 472 MetalGreymon (Blau)
- Nr. 473 WereGarurumon (Schwarz)
- Nr. 474 BlackWarGreymon
- Nr. 475 MetalGarurumon (schwarz)
- Nr. ??? BlitzGreymon - NEU
- Nr. ??? CresGarurumon - NEU
- Nr. ??? Omnimon Alter S - NEU
- Nr. ??? Omnimon Zwart Z - NEU
- Nr. ??? Omnimon Alter B - NEU
Das sind alle Digimon, die ihr im Spiel finden und digitieren könnt. Im Vergleich zum Anime und vorherigen Spielen der Reihe unterscheidet sich der Digi-Baum der Monster hier etwas, da ein Digimon gleich bis zu fünf oder gar sechs andere unterschiedliche Digimon-Formen annehmen kann, die es in dr Form zuvor vielleicht nicht gab.
Zudem gibt es aktuell nur Aufzeichnungen bis Nr. 451 im Spiel. Danach geht es direkt mit Nr. 468 weiter, mit weiteren Auflistungen bis zu Nr. 475. Wir gehen davon aus, dass im Laufe der Geschichte die Zahlen zwischen 451 und 468 in der Enzyklopädie noch auftauchen werden, weshalb wir hier die Lücke mit Fragezeichen gefüllt haben.
Welches Digimon ist euer Liebling und freut ihr euch auf das neue Spiel der Digimon-Reihe?
