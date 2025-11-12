Während der State of Play im November 2025 enthüllte Bandai Namco mit einem Trailer erste Ausschnite zum kommenden DLC "Alternate Dimension" für Digimon Story: Time Stranger.

Bandai gibt Fans und Spieler*innen einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie im erstem DLC erwartet: Ein weiterer Konflikt zwischen zwei Digimon-Parteien – dieses Mal sehen die gegnerischen Digimon jedoch eher von der Dunkelheit zerfressen aus oder sind korrupt.

Auch Sicherheitschef Kuremi Kodai scheint eine wichtige Rolle in der Geschichte zu spielen und selbst am Konflikt teilzunehmen. Bandai enthüllt zusätzlich die beiden Mega-Digimon CresGarurumon und Blitzgreymon an seiner Seite. Das mächtige Omegamon Alter-S könnte also als spielbares Digimon zurückkehren!

Der erste DLC "Alternate Dimension" zu Digimon Story: Time Stranger ist für diesen Winter geplant. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt.