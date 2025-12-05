Nach 25 Jahren könnte eine legendäre Spiele-Reihe erstmals für Konsolen kommen - Studio-Aussage macht Hoffnung

Ein Total War gab es für Konsolen bislang noch nicht – aber das könnte sich zukünftig ändern.

Wer auf Strategiespiele steht, hat auf dem PC die größte Auswahl. Einige beliebte Reihen haben im Laufe der Jahre aber auch den Sprung auf die Konsolen geschafft, darunter etwa Anno oder Civilization.

Und es ist durchaus möglich, dass bald noch eine andere namhafte Strategiespielserie auf die Konsolen kommt. Zumindest lässt darauf eine aktuelle Aussage des entwickelnden Studios schließen.

Um welche Serie geht es? Um Total War. Die besteht seit mittlerweile 25 Jahren und hat in dieser Zeit 16 große Ableger hervorgebracht. Anlässlich des Jubiläums veranstaltete Entwickler Creative Assembly einen Showcase, in dem die guten Nachrichten für Konsolen-Fans verkündet wurden. (via pushsquare.com).

Deshalb könnte Total War bald auf Konsole kommen

Grund für die mögliche Umsetzung ist die neue Engine für zukünftige Spiele, die das Studio "Warcore" nennt. Konkret heißt es:

"Als erste Franchise-Neuerscheinung ermöglicht die Warcore-Engine die Veröffentlichung zukünftiger Spiele auf PlayStation und Xbox und heißt eine neue Generation von Kommandanten willkommen, die die Größe, Immersion und taktische Meisterschaft erleben können, die Total War auszeichnet."

Kurios: Das klingt bereits wie eine Bestätigung, eine konkrete Ankündigung für ein Konsolen-Total War gibt es bislang aber noch nicht. So "sicher" wie der Wortlaut oben aber formuliert ist, gehen wir fest davon aus, dass möglicherweise schon das nächste größere Spiel der Reihe auf PlayStation und Xbox kommen könnte.

Das wiederum könnte bereits auf den Game Awards am 11. Dezember enthüllt werden. Der Reveal wurde auf dem Creative Assembly-Reveal ebenfalls angeteasert. Mehr Infos zu den Game Awards findet ihr im unten verlinkten Artikel:

Die Total War-Reihe kombiniert Globalstrategie mit Echtzeitschlachten in diversen historischen Settings (beispielsweise Mittelalter oder altes Rom). Neben den Kämpfen selber stehen sich in den Kampagnen der einzelnen Spiele unter anderem auch Verwaltungsaufgaben an, Spieler*innen können zudem Technologien erforschen.

Würdet ihr euch über Total War auf Konsolen freuen? Oder sind Strategiespiele eurer Meinung nach besser auf dem Rechner aufgehoben?