Directive 8020 auf Metacritic und OpenCritic: Das beste Spiel der Reihe

So schneidet The Dark Pictures: Directive 8020 im Wertungsspiegel ab.

Ursprünglich sollte Directive 8020, das neueste Spiel der The Dark Pictures Anthology von Supermassive Games, bereits 2025 erscheinen, musste dann aber verschoben werden. Jetzt ist das Sci-Fi-Horror-Abenteuer endlich draußen und auch die ersten internationalen Reviews sind da.

Das ist der Wertungsspiegel von Directive 8020 auf Metacritic und OpenCritic:

Metascore: 72 * (basierend auf 46 Reviews der PS5-Version)

* (basierend auf 46 Reviews der PS5-Version) Score auf OpenCritic: 76* (basierend auf 60 Reviews)

(*Zuletzt aufgerufen am 12. Mai 2026, um 11:46 Uhr)

1:49 Directive 8020: Neuer Horrortrip im Weltraum von den Until Dawn-Machern verrät Release

Autoplay

Nachfolgend listen wir euch einige der Test-Wertungen zu Directive 8020 auf:

Outlet Wertung The Sixth Axis 90 GIGA 80 PlayStation Lifestyle 80 IGN Deutschland 80 The Games Machine 75 TechRadar Gaming 70 PlayStation Universe 70 Press Start Australia 70 Destructoid 65 Game Informer 50 Push Square 50

Directive 8020 bekommt also durchaus bunt gemischte Wertungen. Damit reiht es sich in etwa bei den anderen Spielen der Reihe ein. Nimmt man den Durchschnitt der OpenCritic- und Metacritic-Wertungen zusammen, schafft es das Spiel aber tatsächlich knapp an die Spitze.

Lediglich auf Metacritic zieht Directive 8020 mit House of Ashes auf PS5 und PC gleich, wo die PS4-Version des Vorgängers sogar auf eine 74 kommt.

Wo bleibt der GamePro-Test? Der Test zu Directive 8020 war von unserer Seite fest eingeplant, allerdings hat uns trotz mehrmaliger Nachfrage noch immer kein Testmuster erreicht. Es wird daher erstmals keinen GamePro-Test zu einem Spiel der The Dark Pictures-Reihe geben. Aktuelle GP-Tests Outbound im Test: Ein motivierendes Cozy-Adventure, bei dem der Motor manchmal stottert von Maximilian Franke

Das sind die Stärken und Schwächen von Directive 8020

Die Tests setzen natürlich eigene Schwerpunkte, einige Dinge werden aber besonders häufig rausgestellt:

Das ist positiv

atmosphärisches Sci-Fi-Horror-Setting

neues Stealth-Gameplay

tiefgreifende Entscheidungen mit Rückspul-Funktion

cineastische Präsentation

Das ist negativ

auf Dauer zu repetitiv

Pacing-Probleme

gelegentliche Ruckler

Darum geht's in Directive 8020: Im narrativen Adventure begleitet ihr die Crew des Kolonie-Raumschiffs Cassiopeia, die einen neuen Planeten besiedeln soll. Nachdem das Schiff aber auf Tau Ceti f abstürzt, merkt das Team schnell, dass es nicht allein ist – denn sie werden von einem Alien gejagt, das die Form seiner Beute annehmen kann.

Typisch für die Reihe trefft ihr Entscheidungen, die über Leben und Tod der Charaktere entscheiden können und müsst diesmal auch Schleichsektionen absolvieren. Eine neue Rückspulfunktion gibt euch außerdem die Möglichkeit, die letzte Entscheidung rückgängig zu machen.

Entsprechen die Wertungen euren Erwartungen zu Directive 8020?