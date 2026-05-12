Die Switch 2 müsste eigentlich NOCH teurer sein, laut Nintendo - Doch gute Spiele sollen dafür sorgen, dass die Kosten gedeckt werden

Nintendo hat die Switch 2-Preise erhöht: Zu September soll die Konsole knapp 500 Euro kosten, das sind 30 Euro mehr als aktuell. Aber das scheint die teuren Herstellungskosten noch lange nicht wieder reinzuholen. Zumindest aktuell nicht, was mit der Hardware-Krise zusammenhängen dürfte. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Gute, erfolgreiche Spiele für die Switch 2.

Nintendo hätte die Preise der Switch 2 eigentlich noch stärker erhöhen müssen

Bei der neuesten Finanz-Präsentation des Konzerns hat der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärt, dass auch die neuen, höheren Preise leider nicht ausreichen würden, die gestiegenen Kosten abzudecken. Die Switch 2 wird also wohl mit Verlust verkauft (via: VGC).

1:24:27 Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

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Das dürfte daran liegen, dass im Zusammenhang mit der "KI"-Begeisterung die Preise für SSD-Speicher und RAM, also Arbeitsspeicher, gestiegen sind. Grafikkarten kosten ohnehin schon so viel wie nie und auch Prozessoren könnte eine ähnliche Steigerung blühen.

Kein Wunder also, dass nicht nur Sony die PS5 und Microsoft die Xbox teurer macht und PC-Bastler sowieso schon länger mit den Ohren schlackern, sondern dass eben auch Nintendo der Switch 2 einen höheren Preis verpasst.

Der Konzern entschuldigt sich sogar für die Anpassungen bei seiner (potenziellen) Käuferschaft:

"Wir bitten unsere Kund*innen um Entschuldigung für diese bedeutenden Unannehmlichkeiten und den Ärger, den das verursachen wird. Während wir eine breite Annahme priorisieren wollten, war es herausfordernd, die steigenden Kosten über eine lange Periode zu schultern."

Aber es gibt Hoffnung, und die Strategie des Unternehmens hinter der Switch und Switch 2 zielt jetzt mehr oder weniger notgedrungen auf etwas anderes ab. Die Qualität der kommenden Spiele würde hoffentlich auch mehr Leute dazu bewegen, sich eine Switch 2 zuzulegen, soll Shuntaro Furukawa laut Reuters gesagt haben:

"Wir werden ein robustes Software-Lineup vorbereiten, um den Wert des Switch 2-Besitzens zu steigern. Wir werden eifrig daran arbeiten, dieses Hindernis zu überwinden."

Bisher gibt es zwar durchaus gute, erfolgreiche Switch 2-Titel wie Donkey Kong Bananza oder Pokémon Pokopia, der ganz große System-Seller wie zum Beispiel ein neues 3D-Mario steht aber noch aus. Womöglich erwartet uns ja aber zur Feiertagssaison Ende des Jahres das eine oder andere Highlight.

So oder so ist das Ganze eine langfristige Angelegenheit. Nintendo geht offenbar davon aus, dass sich die Bedingungen auf absehbare Zeit erst einmal nicht verbessern. Der schwache Yen und die hohen Ölpreise wirken sich neben den hohen Hardware-Preisen wohl ebenfalls auf die Kosten aus.

Wie steht ihr zum kommenden Preis der Switch 2 und welche Spiele würden euch dazu bewegen, trotzdem eine zu kaufen?