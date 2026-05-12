Uncharted 4: Video enthüllt nach 10 Jahren Details zur Amy Hennig-Version, die wir nie bekommen haben - mit komplett anderem Gameplay

Uncharted 4 musste bekanntlich überarbeitet werden, nachdem der Creative Director Naughty Dog verlassen hatte. Ein neuer Bericht trägt die Änderungen zusammen.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
12.05.2026 | 12:50 Uhr

Uncharted 4 sollte ursprünglich etwas anders aussehen. Auch Sam hätte eine andere Rolle gehabt. Uncharted 4 sollte ursprünglich etwas anders aussehen. Auch Sam hätte eine andere Rolle gehabt.

Uncharted 4 ist frisch 10 Jahre alt geworden. Zu Release war das Spiel ein großer Erfolg für Sony und Entwickler Naughty Dog – dabei hätte es fast anders ausgesehen. Wer sich erinnert: Amy Hennig, die schon Writer und Creative Director der ersten drei Uncharted-Spiele war, verließ Naughty Dog mitten in der Entwicklung.

Das Spiel wurde daraufhin stark überarbeitet, weshalb manch Fan sich seit Jahren fragt, wie die Version von Amy Hennig wohl ausgesehen hätte. YouTuber Thekempy trägt alle Informationen aus alten Materialien, Datein aus dem Spiel und Interviews zusammen und zeichnet ein ziemlich umfassendes Bild.

Uncharted 4 sollte uns eine Piratenlegende spielen lassen

Die Premisse von Uncharted 4 hat sich demnach seit der ursprünglichen Version gar nicht so stark verändert: Protagonist Nathan war auch hier auf der Suche nach dem Piratenschatz von Henry Avery und wäre auf seinen verlorengeglaubten Bruder Sam (damals noch gespielt von Todd Stashwick anstelle von Troy Baker) getroffen.

Antagonist Rafe sollte derweil von Alan Tudyk (anstelle von Warren Cole) gespielt werden.

Video starten 7:00 Uncharted 4: A Thief's End - Test-Video zum PS4-Abenteuer

In der Story selbst hätte es aber so einige Änderungen gegeben. So war Sam – der anfangs übrigens den Platzhalternamen "Broham" hatte – ursprünglich deutlich mehr als Antagonist geplant. Elena wäre außerdem von Anfang an mehr in die Story involviert gewesen.

Daneben sollte Charlie Cutter (den wir aus Uncharted 3 kennen) zurückkehren und es war wohl auch geplant, dass wir in bestimmten Sektionen direkt als Sully und in einem Rückblick gar als Piratenlegende Henry Avery spielen können.

Das ausführliche Video von Thekempy geht hier sehr genau ins Detail, aber ein Blick lohnt sich:

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Eine der größten Änderungen hätte es aber wohl beim Gameplay gegeben. Namentlich sollte es deutlich weniger Shooter-Passagen geben, der Plan wäre sogar gewesen, Nate das halbe Spiel lang ohne eine Schusswaffe auskommen zu lassen – auch als Reaktion darauf, dass er in den ersten drei Spielen zu viele Leute töte.

Stattdessen sollte der Fokus deutlich mehr auf Nahkampf liegen und Nate hätte etwa Zugriff auf Fallen und ein Walkie-Talkie bekommen. Auch die Klettermechanik sollte komplexer werden und hätte etwa das Drücken verschiedener Buttons erfordert.

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Bekanntermaßen ist es letztlich natürlich ganz anders gekommen. Amy Hennig hatte nach ihrem Weggang eigentlich an einem neuen Star Wars-Spiel gearbeitet, das Projekt wurde allerdings später eingestellt.

Auch beim Uncharted-Franchise herrscht seit langer Zeit Schweigen. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass ein neuer Teil in Arbeit sei, Naughty Dog hat allerdings bislang nie etwas offiziell bestätigt. Aktuell arbeitet das Studio mit Intergalactic an einer neuen IP.

Wie klingt diese Version von Uncharted 4 für euch?

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