Offiziell bestätigt: Breaking Bad-Star Aaron Paul wird in Fallout Season 3 mitspielen - nachdem er schon in der 2. Staffel mitmischen wollte

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 sollen bald starten und langsam werden auch die ersten neuen Rollen bekannt.

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Stephan Zielke
12.05.2026 | 10:45 Uhr

Aaron Paul wird wohl auch bald das Ödland unsicher machen. (Quelle: Amazon Studios Gage Skidmore, San Diego Comic Con 2019) Aaron Paul wird wohl auch bald das Ödland unsicher machen. (Quelle: Amazon Studios / Gage Skidmore, San Diego Comic Con 2019)

Nach dem Finale von Fallout Staffel 2 dürften viele Fans schon gespannt sein, wie es mit Lucy und dem Ghoul weitergeht. 

Doch bis Staffel 3 startet, wird es noch etwas dauern. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen aber offenbar bereits auf Hochtouren. Die Dreharbeiten haben gerade begonnen und jetzt wurde auch einer der ersten größeren Neuzugänge für den Cast bestätigt. Dabei dürften sich gerade Breaking Bad Fans freuen.

Ein alter Bekannter im Ödland

Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Aaron Paul, der vor allem für seine Rolle als Jesse Pinkman bekannt ist. Welche Rolle Paul übernehmen wird, ist aktuell noch geheim.

Video starten 1:06:56 Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Weniger geheim ist, dass Paul sich bestimmt gut einfügen wird. Denn dieser arbeitete bereits mit den Fallout-Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy in der Serie Westworld zusammen.

Und auch Walton Goggins scheint mehr als nur begeistert über den Schauspielkollegen zu sein. Der kommentierte die Ankündigung auf Instagram direkt mit:

Das ist mein Typ! Ich habe schon etwas RadAway für dich vorbereitet, Cowboy!!!

Gerüchten zufolge wollte Aaron Paul wohl schon bedeutend früher zur Serie dazustoßen. Als großer Fan der Spiele-Reihe hatte er sich wohl schon für Staffel 2 beworben und hätte wohl fast die Rolle gespielt, die später an Macaulay Culkin ging.

Da diese nun wegfällt, wird es spannend, wo Paul eingesetzt wird.

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von Annika Bavendiek
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Fallout wächst weiter

Es ist nicht verwunderlich, dass immer mehr Stars das Ödland bevölkern. 

Die Serie gehört inzwischen zu den erfolgreichsten Produktionen von Amazon Prime Video überhaupt und soll bereits über 100 Millionen Aufrufe über beide Staffeln hinweg erreicht haben.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Informationen über die kommenden Wochen und Monate bekannt werden, damit wir endlich erfahren, wo die Reise als nächstes hingeht.

Freut ihr euch schon auf Staffel 3?

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