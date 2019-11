Disco Elysium - Das PC-RPG des Jahres für PS4 & Xbox One bestätigt

Vor ein paar Wochen erschien mit Disco Elysium, fast aus dem Nichts, eines der gefeiertsten Spiele des Jahres. Allerdings ist der Mix aus Point & Click, RPG und Detektivspiel aktuell nur für den PC zu haben - im nächsten Jahr soll der Überraschungshit von ZA/UM aber auch auf den Konsolen Halt machen.

Disco Elysium kommt 2020 für PS4 & Xbox One

In einem Interview mit The Escapist gab Chef-Entwickler Robert Kurvitz an, dass für Disco Elysium in 2020 auch ein Release für PS4 und Xbox One geplant ist:

"Der aktuelle Plan ist, und deswegen werde ich so schnell auch keinen Urlaub machen, Disco Elysium so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen. Wir werden es im nächsten Jahr auf PlayStation und Xbox portieren."

Offenbar wollen die Entwickler die Portierung auch selbst übernehmen. Eine Firma damit zu beauftragen, kommt für Kurvitz jedenfalls nicht in Frage. Allerdings soll sich Disco Elysium gut für das Spielen auf der Konsole eignen. Wann die Arbeit am Port aber abgeschlossen sein wird, ist schwer zu sagen.

Disco Elysium erschien am 15. Oktober 2019 für den PC und beauftragt uns damit, einen mysteriösen Todesfall aufzuklären. Es gibt zwar RPG-Elemente, aber keine Kämpfe im klassischen Sinne. Rätsel gibt es dafür zuhauf.