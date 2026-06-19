Das neue Adventure Pack in Disney Dreamlight Valley hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack

Ein paar Gedanken zum Honeyglow Woods-Adventure Pack von Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley hat mit Honeyglow Woods zum ersten Mal ein sogenanntes Adventure Pack angekündigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen kleinen DLC, der sich voll auf ein einzelnes Franchise konzentriert, dafür aber deutlich günstiger ist als die bisherigen Erweiterungen.



Das halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, aber ein ärgerlicher Gedanke lässt mich mit Blick auf die letzten Monate nicht mehr los.

Warum Adventure Packs eigentlich eine gute Idee sind

Neben den regelmäßigen kostenlosen Updates hat Gameloft bisher schon drei große Erweiterungen für je 30 Euro veröffentlicht. Die ersten beiden DLCs A Rift in Time und The Storybook Vale wurden außerdem in zwei Teilen gestreut.

1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Autoplay

Zum Start gab es erstmal nur den ersten Part zu spielen und auf die Fortsetzung mussten wir jeweils mehrere Monate warten. Mit der jüngsten Erweiterung Wishblossom Ranch änderte sich das, denn die kostete zwar genauso viel wie die beiden Vorgänger, kam aber in einem Stück heraus.

Neu sind zukünftig Adventure Packs, die mit 16,99 Euro deutlich günstiger ausfallen, dafür aber auch weniger Inhalte zu bieten haben.

Maximilian Franke Max ist zwar nicht von Anfang an bei Disney Dreamlight Valley dabei gewesen, hat mittlerweile aber schon über 200 Stunden in der Lebenssimulation verbracht und auch den ein oder anderen Blick auf die bisherigen DLCs geworfen.



Kostenpflichtige Erweiterungen sind immer ein heikles Thema, vor allem in einem Spiel, das zusätzlich jede Woche neue Mikrotransaktionen im Premium-Shop veröffentlicht. Für Max könnten Adventure Packs eine bessere Preis/Leistungs-Alternative zu den bisherigen Erweiterungen werden, auch wenn das erste davon direkt einen Haken hat.

Mein größtes Problem mit den bisherigen Addons: Die Inhalte der Erweiterungen waren stark zerfastert und mich interessierten eigentlich immer nur bestimmte Inhalte daraus.

Die Biome aus A Rift in Time mochte ich etwa nicht – sowohl Dschungel als auch Wüste treffen einfach nicht meinen Geschmack. Dementsprechend habe ich zwar die Storyquests beendet, um die praktischen antiken Geräte zu bekommen (Staubsauger Beste!), aber nie viel Zeit auf der Insel verbracht.

Gleichzeitig wollte ich gerne Wall-Es Freundin Eve in mein Dorf ziehen lassen, während mir die restlichen Charaktere ziemlich egal waren.

Das macht den Preis von 30 Euro – der ohnehin schon ziemlich happig ist – aus meiner Sicht natürlich umso schmerzhafter.

Kleinere DLCs, die sich inhaltlich auf ein Franchise fokussieren und dafür günstiger sind, wirken dem entgegen. Auf diese Weise ist schneller klar, ob sich ein Adventure Pack persönlich lohnt oder ob ein Haufen uninteressanter Inhalte mit in den Einkaufswagen muss.

Bisherige Erweiterungen warfen viele verschiedene Franchises durcheinander, was automatisch bedeutet, dass mich ein Teil der Inhalte weniger interessiert.

Wo ist der Haken bei Honeyglow Woods?

Eigentlich finde ich das Konzept der neuen Adventure Packs daher gut, aber trotzdem kommt Honeyglow Woods mit einem bitteren Beigeschmack – und das liegt vor allem an der letzten Erweiterung Wishblossom Ranch.

Der DLC brachte letztes Jahr hauptsächlich Reittiere ins Spiel. Ein cooles Feature, das gut in die Lifesim passt und dazu auch noch richtig praktisch sein kann. Allerdings stand das Addon zu Recht in der Kritik der Community.

Die Hauptstory war im Vergleich zu A Rift in Time und The Storybook Vale nämlich auffallend kurz. Außerdem gab es zum Release viele technische Probleme und Bugs, die teilweise bis heute nicht behoben wurden.

Vor allem der geringe Umfang weckte schon damals bei einigen Fans das Gefühl, dass hier Inhalte gestrichen wurden – besonders vor dem Hintergrund, dass die Erweiterung zum ersten Mal in einem Rutsch erschien und ein zweiter Teil fehlte.

Wishblossom Ranch brachte coole Pferde mit, machte aber auch einen unfertigen Eindruck.

Das neue Adventure Pack unterstreicht diesen Verdacht. Zum einen setzt es thematisch mit Winnie Puuh perfekt an Wishblossom Ranch an, wo mit Tigger bereits ein zugehöriger Charakter und ein entsprechendes Biom eingeführt wurde.

Zum anderen passt das kleinere Format ziemlich gut in die Lücke des vermeintlich fehlenden zweiten Parts der Reiterhof-Erweiterung. Sogar der Zeitpunkt passt ins Bild, denn der DLC erscheint sechs Monate später, ähnlich wie zuvor die jeweiligen Fortsetzungen von A Rift in Time und Storybook Vale.

Wenig verwunderlich steht also die Vermutung im Raum, dass Gameloft hier Inhalte ausgelagert hat, die eigentlich für Wishblossom Ranch gedacht waren und zahlende Fans jetzt noch einmal zur Kasse bittet.

Mit diesem Gedanken stehe ich nicht alleine da. Auch in der Community regt sich dieser Verdacht. User preckles stellt etwa noch berechtigterweise heraus, dass auch das neue Imkern im Adventure Pack in die Theorie passt, denn Wishblossom Ranch führte zuvor Bienen als neue Tiere ein.

Ob die Theorie stimmt, werden wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren, aber die Anzeichen sprechen in meinen Augen eine recht deutliche Sprache.

Damit bleibt für mich ein ungutes Bauchgefühl, obwohl mir Honeyglow Woods inhaltlich ansonsten gut gefällt und ich sogar hoffe, dass Gameloft in Zukunft für kostenpflichtige DLCs eher auf Adventure Packs setzt, als auf große Erweiterungen.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Honeyglow Woods und was haltet ihr grundsätzlich von Adventure Packs als DLC-Format?