Disney Dreamlight Valley: Aladdin und Jasmin freischalten, so startet ihr die Quest "Das Uralte wird enthüllt"

Disney Dreamlight Valley: So bekommt ihr Aladdin und Jasmin.

Ab sofort könnt ihr euch in Disney Dreamlight Valley zwei neue Charaktere in euer Tal holen. Aladdin und Jasmin dürfen bei euch einziehen und bringen natürlich auch wieder ihre eigenen Questlines und Belohnungen mit. Wir fassen euch zusammen, wie ihr die beiden freischaltet.

Diese Voraussetzungen gibt es

Die beiden ziehen nicht sofort in euer Dorf. Stattdessen befinden sie sich im neuen Reich Agrabah. Ihr findet es wieder im Schloss, wo sich mit dem Update eine neue Tür befindet. Der Eintritt in den Aladdin-Realm kostet euch einmalig 15.000 Dreamlight. Falls ihr nicht genug habt, müsst ihr weitere Daily-Quests farmen oder Traumscherben an einer Werkbank umwandeln.

Seid ihr einmal drin, kommt ihr schnell mit Jasmin ins Gespräch, was die neue Quest "Das Uralte wird enthüllt" startet. Folgt den Aufgaben bis ans Ende, um beide Figuren für euren Spielstand freizuschalten. Wir fassen euch die nötigen Schritte hier zusammen.

Alle Neuerungen des Updates seht ihr hier im Developer-Video:

2:44 Disney Dreamlight Valley stellt kostenloses Aladdin-Update und alle neuen Features im Video vor

So löst ihr "Das Uralte wird enthüllt"

Betretet den Aladdin-Realm im Schloss für 15.000 Dreamlight.

Ihr müsst Jasmin erreichen, folgt dem Pfad über die Holzbretter nach links und zerstört die Holz-Hindernisse mit eurer Spitzhacke und weicht den Sandtornados aus.

Redet mit Jasmin und folgt ihr ins Handwerkerviertel.

Ihr braucht drei Planken , um einen Weg zum Dach zu bauen. eine liegt direkt neben Jasmin die zweite weniger Meter weiter vor, ihr müsst sie mit der Schaufel ausbuddeln die dritte liegt auf einem Dach am Hauptplatz, ihr erreicht es über das Gerüst, das daneben steht

, um einen Weg zum Dach zu bauen. Baut die drei Planken an der funkelnden Stelle neben Jasmin ein und folgt dem neuen Weg, redet mit Jasmin und sammelt unbedingt die zwei Planken neben der Werkbank ein.

Findet 3 Kisten mit Handwerkerlegierung Eine steht direkt gegenüber von Jasmin an der Hauswand. Geht zurück über das Dach, dort findet ihr eine weitere Stelle, an der ihr mit einer Planke eine Brücke bauen könnt. Direkt dahinter steht Kiste #2 und eine weitere Planke. Geht einfach weiter und rollt das Fass zur Seite. Um die Ecke steht eine weitere Planke. Damit solltet ihr drei Stück haben, um die kaputte Treppe nach unten zu reparieren und Kiste #3 zu erreichen.

Kehrt zu Jasmin zurück und verbessert eure Spitzhacke an der Werkbank.

Folgt ihr in den Süden, wo Aladdin hinter einer mit Sandstein versperrten Gasse auf einem Dach wartet. Dort schließt ihr die Quest ab.

Sammelt alle Planken und Materialien auf, die ihr finden könnt um Brücken zu Bauen.

So löst ihr "Dem Sturm trotzen"

Redet mit Aladdin, ihr findet auf dem Dach ein Seil, Holzstapel und eine Planke für die Brücke.

Folgt ihm zum Markt im Süden und sammelt unterwegs alles ein, um Brücken bauen zu können.

Am Markt müsst ihr einiges sammeln. Ihr findet alle Materialien direkt dort und in den anliegenden Gassen. Etwas Klebriges bekommt ihr , in dem ihr die Müllberge mit eurer Gießkanne wegputzt.

Stellt die Reparatursets her und repariert damit die Marktstände und schließt die Quest ab.

So löst ihr "Affentheater"

Jasmin schickt euch auf die Suche nach verzauberten Edelsteinen in der Nähe des Marktes. Ihr findet sie auf dem Dach, über das ihr den südlichen Markt erreicht habt, hinter Kisten und Müllhaufen versteckt, bewacht von Affen.

Finde 3 goldene Bananen , um mit den Affen zu tauschen, sie werden von Sandsteinen fallen gelassen. Die erste ist direkt neben den Affen in einem Sandstein. Die zweite haben wir auf dem allerersten Dachpfad gefunden, links vom Eingangstor. Die dritte haben wir beim Brunnenplatz gefunden, der an den Hauptplatz grenzt.

, um mit den Affen zu tauschen, sie werden von Sandsteinen fallen gelassen. Als Belohnung bekommt ihr ein Amulett, mit dem ihr sicher durch Sandstürme laufen könnt. Damit könnt ihr das Buch aufheben, das direkt hinter Aladdin liegt

Einige wichtige Ressourcen findet ihr außerhalb der Stadtmauern.

So löst ihr "Der Druchbruch"

Aladdin und Jasmin schicken euch erneut auf die Suche. Alchemistischer Kessel: Außerhalb des Stadttors, links Tischgestell für den Alchemietisch: Außerhalb des Stadttors, links Schmelztiegel für den Alchemietisch: Außerhalb des Stadttors, rechts

Stellt damit den Alchiemietisch im Handwerkerviertel her. Schwarze Brennstoffflasche: Auf dem Hauptplatz ist ein Stand mit schwarzen Flaschen Holzkohle: Große Feuerschalen findet ihr direkt zwei Stück im Handwerkerviertel bei Aladdin und Jasmin.

Die Lampe findet ihr links von der Treppe im Handwerkerviert, goldene Scherben bekommt ihr von Sandsteinbrocken, falls ihr noch nicht genug habt.

Stellt die Lampe an der Werkbank her und schließt die Quest ab.

So löst ihr "Wunschmagie"

Aladdin sucht nach Überbleibseln seiner drei Wünsche Erster Wunsch: Angelt außerhalb der Stadtmauern im Treibsand Zweiter Wunsch: Repariert den Brunnen mit neuen Rohren von eurer Werkbank und richtet die Scheiben der Wasserleitung entsprechend aus Dritter Wunsch: Am Ort, an dem ihr Aladdin das erste Mal getroffen habt

Bringt alles zu Jasmin und bannt den Fluch über Agrabah

Fliegt danach mit dem fliegenden Teppich zur Spitze des Windrufers und zerstört die vier Kristalle

Jasmin kommt dann direkt ins Tal, für Aladdin müsst ihr noch einmal zurück und mit ihm reden

Habt ihr alles geschafft, könnt ihr das neue Zuhause der beiden in eurem Dorf oder auf einer fliegenden Insel für 20.000 Gold platzieren und euch ans Aufleveln ihrer Freundschaft machen. Wie üblich bekommt ihr von beiden Figuren dafür verschiedene Belohnungen.

Neben den beiden Figuren gibt es auch eine ganze Reihe an Quality of Life-Verbesserungen mit dem aktuellen Patch. Das Highlight bildet eindeutig die Überarbeitung des Koch-Menüs. Ab sofort müsst ihr nicht mehr durch über 400 Rezepte scrollen, wenn ihr ein bestimmtes Gericht für eine Quest braucht. Stattdessen gibt es Suchfunktion und praktische Filter.

Außerdem gibt es den neuen Sternenpfad "Rückzug in die Oase", der euch im Stil eines klassischen Battle Passes ebenfalls Gegenstände wie Möbel und neue Klamotten abwirft, wenn ihr die zugehörigen Quests abschließt.

Welchen Disney-Charakter vermisst ihr aktuell noch in eurem Dorf?