Disney Dreamlight Valley hat mit dem Aladdin-Update eine coole Neuerung bekommen, die viele übersehen haben

Ins jüngste Update hat sich eine kleine, aber feine Komfort-Funktion geschlichen.

Nachdem das kostenlose Aladdin-Update für Disney Dreamlight Valley vor einigen Wochen erschien, entdeckt Reddit-Nutzer Tairisha nun ein neues Feature, das ihn mehr als aller Content begeistert. Per Zufall zog er an einer Tapete beim Einrichten seines Hauses herum – und sie bewegte sich.

Was erstmal albern klingt, lässt unter dem Post Hunderte freudig kommentieren – tausende Upvotes inklusive. Wir erklären euch, was so toll an der Funktion ist.

0:49 Disney Dreamlight Valley stellt mit dem Trailer alles aus dem neuen Aladdin-Update vor

Autoplay

Ein Traum für Fans von Innendeko

Ohne es groß in den Vordergrund zu stellen, kam mit dem Aladdin-Update die Möglichkeit hinzu, eine an einer Wand platzierte Tapete seitwärs zu verrücken. Dadurch kann sie je nach Wand exakt so hingeschoben werden, damit alles symmetrisch ausschaut.



Die aus einzelnen Kacheln aufgebauten Muster schließen jetzt auf Wunsch mit den Ecken des Raumes ab und glitchen nicht mehr darüber hinaus in die Wand rein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Freude über diese neue Funktion ist groß, wie die Reddit-Kommentare zeigen. Er scheint nicht der einzige zu sein, der es a) vermisst hat und an dem es b) vorbeigegangen ist. Dabei wird es in den Patchnotes erwähnt:

Bei Tapeten besteht jetzt die Möglichkeit, die Mitte ihres Designs zu versetzen, was noch mehr Flexibilität bei der Inneneinrichtung gewährt.

So freut sich Reddit

Lavender_Peanuts: „Oh, den Disney-Göttern sei Dank … vielleicht kann ich jetzt zurückgehen …“

Glum_Caterpillar_773: Mit dem letzten Update haben sie sich wirklich stark verbessert. Ich bin so froh, dass die Entwickler auf uns hören!

LeChiotx: „Das ist das Beste, was ich seit Wochen auf Reddit gesehen habe!“

So geht es jetzt mit Dreamlight Valley weiter

Laut der offiziellen Roadmap sind für die erste Jahreshälfte 2025 noch einige Inhalte für Disney Dreamlight Valley geplant. Nach Aladdin soll es ein kostenloses Update zu Alice im Wunderland geben. Wer genau da ins Tal einzieht, ist aber noch offen. Wenn sich Gameloft an die bisherigen Release-Muster hält, dürfte es im April so weit sein.

Kanntet ihr das Feature bereits? Oder habt auch ihr die Funktion nach dem Update übersehen – oder auch niemals danach gesucht? Und wo sollte Entwickler Gameloft in Zukunft noch ansetzen, um das alltäglich-entspannte Spielerlebnis zu verbessern? Schreibt uns eure Ideen und Wünsche gerne in die Kommentarsektion!