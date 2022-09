Disney Dreamlight Valley: Auf diese Disney-Figuren trefft ihr im Spiel

Dreamlight Valley ist die Disney-Alternative zur Lebenssimulation Animal Crossing und wie sollte es anders sein, trefft ihr im Spiel auf viele liebgewonnene Figuren aus den Filmen. Ob auch euer Favorit dabei ist, erfahrt ihr hier.

Wichtige Info: Aktuell befindet sich Disney Dreamlight Valley noch im Early Access. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit neue Figuren ergänzt werden. Passiert das, werden wir den Artikel für euch aktualisieren.

Alle Disney-Figuren in Dreamlight Valley

Am 06. September ist das Spiel mit insgesamt 17 Disney-Figuren auf Nintendo Switch, aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen und PC in den Early Access gestartet. Hier seht ihr, unterteilt in ihre jeweiligen Filme, welche das sind:

Arielle

Arielle

Prinz Erik

Ursula

Die Eiskönigin

Anna

Elsa

Kristoff

Die Hexe und der Zauberer

Merlin

Mickey Maus & Co.

Donald Duck

Goofy

Micky Maus

Minnie Maus

Scrooge Duck

Rapunzel

Gothel

Ratatouille

Remy

Vaiana

Vaiana

Maui

WALL-E

WALL-E

Viele der Figuren aus dem Spiel könnt ihr auch hier im Video sehen, das euch Disney Dreamlight Valley nochmal genauer vorstellt:

Das ist Disney Dreamlight Valley

Mit Disney Dreamlight Valley ist Anfang September eine waschechte Animal Crossing-Alternative in den Early Access gestartet, in der ihr von Donald, Wall-E bis Arielle auf dutzende eurer liebsten Disney- und Pixar-Figuren trefft.

Gleich der Vorlage von Nintendo, steht in der Lebenssimulation Crafting, Farming oder beispielsweise Angeln an der Tagesordnung. Eine Storykampagne gibt es natürlich auch. Warum uns das Spiel bislang richtig gut gefällt, lest ihr in der Preview von Kollege Jonas.

Welche ist eigentlich eure liebste Disney- oder Pixar-Figur?