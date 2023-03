In Disney Dreamlight Valley können wir schon sehr bald durch die Welt surfen.

Das nächste große Update für Disney Dreamlight Valley steht vor der Tür und bringt unter anderem endlich Simba aus der König der Löwen in unser Tal. Aber im April-Update steckt wohl noch einiges mehr, darunter auch eine Änderung, die uns die Fortbewegung im Valley um einiges erleichtern dürfte. Bald können wir nämlich auf einem magischen Skateboard durch die Welt surfen.

Entwickler Gameloft hat kurz vor dem Release des Updates jetzt nämlich einen Gameplay-Clip auf Twitter geteilt, der Fans freuen dürfte: Darin sehen wir eine kurze Szene, in der der Spielercharakter auf einer magischen Wolke durch die Welt gleitet – fast so als würde er skateboarden.

Hier könnt ihr euch das neue Feature mal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie genau wir dieses Feature bekommen und ob es direkt freigeschaltet wird oder an eine Quest geknüpft ist, wissen wir leider noch nicht. Womöglich ist es auch an einen speziellen Trank oder ein Gericht gebunden. Allerdings dürfte so oder so schon jetzt bei allen Vorfreude aufkommen, die genug vom langsamen Lauftempo in Dreamlight Valley haben.

Wer ganz genau hinschaut, kann in dem kurzen Clip noch einige weitere neue Inhalte entdecken. Diese Gegenstände kommen im nächsten Update ebenfalls dazu:

Neuer Haarreif

Neue Standuhr im Alice im Wunderland-Design

Riesenrad und Gefährt mit Teetassen

Neue Bank

Neue Luftballons

Viele der Gegenstände dürften an den neuen Sternenpfad gebunden sein, der die Disney Parks zum Thema hat. Anscheinend können wir unser Tal also zum Erlebnispark machen.

Wollt ihr außerdem wissen, welche Inhalte 2023 noch folgen, haben wir hier die Roadmap für euch:

Mehr zum Thema Disney Dreamlight Valley-Roadmap 2023: Das sind die kommenden Charaktere und Updates von Annika Bavendiek

Diese April-Inhalte sind bereits bekannt

Einige weitere Inhalte für das April-Update kennen wir bereits seit längerer Zeit. Darunter kommen Simba und Nala aus der König der Löwen in unser Tal. Hier könnt ihr euch die beiden im Trailer angucken:

0:23 Disney Dreamlight Valley - April-Update bringt Simba und Nala ins Spiel

Außerdem liefert das Frühlings-Update ein komplett neues Königreich, das an den Dschungel aus der König der Löwen angelehnt ist. Auch ein neuer Sternenpfad und neue Quests erwarten uns demnächst.

Wann erscheint das April-Update? Das nächste große Update für Disney Dreamlight Valley geht am 5. April 2023 live. Eine genaue Uhrzeit hat Gameloft zwar noch nicht bekanntgegeben, frühere Updates gingen aber gegen 15 Uhr deutscher Zeit online.

Was haltet ihr von diesem neuen Feature für Disney Dreamlight Valley?