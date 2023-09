Disney Dreamlight Valley 'Ein verkleideter Prinz': So schließt ihr die Aufgaben für das Biest ab

Das September-Update für Disney Dreamlight Valley bringt neben Belle auch das Biest aus "Die Schöne und das Biest" als neuen Charakter. Wollt ihr ihn freischalten, funktioniert das quasi zeitgleich mit Belle. Die gibt uns nämlich zuerst die Quest 'Auf in den Westflügel', die Voraussetzung für die Quest ist, um auch das Biest ins Tal zu holen.

Solltet ihr 'Auf in den Westflügel' noch nicht abgeschlossen haben, dann schaut am besten erst in unseren Guide dazu rein:

So absolviert ihr die Biest-Quest 'Ein verkleideter Prinz'

Habt ihr die Quest für Belle erledigt und seid beim Biest angelangt, warten weitere Aufgaben auf euch.

Quests: "Ein verkleideter Prinz"

"Ein verkleideter Prinz" Auftraggeber*in: das Biest

das Biest Ort: Reich von Die Schöne und das Biest (Rosen-Tür im Schloss)

Ablauf der Quest

Sprecht mit dem Biest. Es will sich bei Belle mit einem Geschenk entschuldigen und braucht dafür den verzauberten Spiegel, den es aber in einer Truhe weggeschlossen hat. Der Schlüssel dafür wurde in drei Teile zerbrochen, die Lumière versteckt hat. Um die drei Schlüsselteile zu finden, müssen wir seinen Hinweisen folgen: Versteck an einem heißen Ort: schüttet Wasser mit der Gießkanne ins Kaminfeuer

schüttet Wasser mit der Gießkanne ins Kaminfeuer Versteckt an einem Ort, wo die Stille brüllt: zerschlagt den linken der beiden großen Löwenstatuen

zerschlagt den linken der beiden großen Löwenstatuen Versteck an einem dornigen Ort: grabt das Stück aus dem leuchtenden Erdhaufen unter der Laterne im Garten aus Überreiche dem Biest die drei Schlüsselteile. Er setzt sie zusammen, so dass wir die Truhe neben ihm öffnen können. Darin befindet sich der verzauberten Spiegel. Zusammen schaut ihr euch an, was Belle gefallen könnte: ein Bücherset. Nun gilt es, das Geschenk für Belle herzustellen. Dafür müsst ihr zurück ins Tal und Materialien sammeln: 20x Faser

3x Lila Bartfaden

1x Leeres Fläschchen

Frage eine*n Dorfbewohner*in nach einer Feder: Donald Duck gibt uns keine, dafür aber Dagobert Stellt das Bücherset an einer Werkbank her und bringt es dem Biest. Für die Entschuldigung will sich das Biest aber noch zurecht machen. Jedoch hat es seine Pflegeprodukte verlegt. Die müssen wir suche, befinden sich aber alle in der Nähe: Biests Bürste

Prinzliches Parfüm

Prinzliche Bürste Zu guter Letzt übt ihr mit dem Biest die Entschuldigung. Geht zusammen in den Garten und wohnt der Entschuldigung bei. Sprecht danach mit Belle. Sie sind nun bereit euch im Tal zu besuchen. Damit Belle und das Biest ins Tal kommen, müsst ihr zurückreisen, ihr Schloss platzieren und für 20.000 Gold bauen. Jetzt könnt ihr Belle begrüßen. Das Biest lässt aber noch auf sich warten. Bringt ihm von Belle eine Nachricht. Im Anschluss kommt es schließlich auch ins Tal.

Disney Dreamlight Valley befindet sich seit gut einem Jahr im Early Access. Die Lebenssimulation bekommt regelmäßig über große Updates neue Gegenstände, Charaktere und damit verbundene Quests. Für Tipps und Trick findet ihr auf GamePro.de massig Guides zum Spiel. Einige davon haben wir euch oben verlinkt.