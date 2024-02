Disney Dreamlight Valley 'Den Preis im Auge': Mike freischalten und alle Hinweise in den Kinderzimmern finden

So schließt ihr Mikes Quest "Den Preis im Auge" ab und schaltet ihn frei.

Disney Dreamlight Valley hat mit dem Update 9 die Monster AG hinzugefügt. Dort müsst ihr nicht nur Sulley, sondern auch Mike davon überzeugen, dass mal wieder Zeit für einen Urlaub ist – am besten in eurem Dorf. Wie ihr das macht und wie ihr die Quest "Den Preis im Auge" abschließt, erfahrt ihr hier.

Voraussetzung: Um überhaupt Mikes Quest angehen zu können, müsst ihr zunächst Sulleys Aufgabe "Rettungskrallen" abgeschlossen haben. Alles dazu lest ihr hier:

Den Preis im Auge: Alle Hinweise in den Kinderzimmern finden

Nun ist Mike Glotzkowski an der Reihe. Um ihn freizuschalten, müsst ihr ihn davon überzeugen, dass er weiterhin der Rekordhalter in der Monster AG bleibt, auch wenn er einen Urlaub mit Sulley in eurem Dorf macht.

Schlüsselkarte finden: Dafür müsst ihr zunächst die Karten aus der Rezeption holen. Jedoch ist die Tür dafür verschlossen. Mithilfe eines Werkzeugs, das ihr im Kasten in der Lachabteilung findet, kommt ihr letztlich an die Karten und bringt diese Mike.

Daraufhin müsst ihr Hinweise in drei Kinderzimmern finden, damit Mike weiß, wie er diese am besten zum Lachen bringt. Das sind die Hinweise, die ihr entdecken könnt.

Raum F2: Interagiert mit Zeichnungen an der Wand Findet die Zeichnung des Clowns Findet die Zeichnung des Elefanten Öffnet den Vorhang und dahinter ist die Zeichnung des Zauberstabs und Huts des Zirkusdirektors

Interagiert mit Zeichnungen an der Wand Raum F3: Nutzt eure Kamera, um Bilder von den Hinweisen zu machen Das Buch auf dem Boden links neben dem Regal Das Bild mit der Rakete neben dem Bett Die Lichterkette an der Decke

Nutzt eure Kamera, um Bilder von den Hinweisen zu machen Raum F4: Zertretet alle Sockenhaufen bis ihr das Pupskissen bekommt und bringt es Mike. Danach müsst ihr Limonade im Vorraum der Monster AG finden. Rote Limonade : Interagier ganz normal mit dem roten Automaten Blaue Limonade : Nutzt den Schalter links neben dem blauen Automaten Grüne Limonade : Haut mit der Spitzhacke gegen den grünen Automaten

Zertretet alle Sockenhaufen bis ihr das Pupskissen bekommt und bringt es Mike. Danach müsst ihr Limonade im Vorraum der Monster AG finden.

Ihr habt es geschafft! Danach kommt noch eine Cutscene und auch Mike ist bereit für seinen Urlaub. Um die Quest dann abschließend zu beenden, müsst ihr das Haus der beiden für 20.000 Münzen an der gewünschten Stelle in eurem Dorf platzieren und schon kommt Sulley dazu. Damit auch Mike dabei ist, müsst ihr noch einmal in die Welt der Monster AG und ein Bild für den "Scherzer des Monats" machen.

Habt ihr all das hinter euch, dann könnt ihr endlich anfangen, die Freundschaftslevel von den beiden zu erhöhen.