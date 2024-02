Disney Dreamlight Valley 'Rettungskrallen': So schaltet ihr Sulley frei

So bekommt ihr Sulley in euer Dreamlight Valley-Dorf.

Disney Dreamlight Valley hat soeben das neue Update 9 bekommen, wodurch ihr jetzt ein neues Reich freischalten könnt. Reist so in die Welt der Monster AG, um letztlich Sulley und Mike für euer Tal zu gewinnen. Wir helfen euch bei der Quest "Rettungskrallen".

Voraussetzung: Um in das Reich der Monster AG zu kommen, müsst ihr wieder einmal 15.000 Dreamlight ausgeben. Habt ihr das nicht vorrätig, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als zunächst einmal unterschiedliche Aktivitäten zu erledigen, wie das tägliche Reden mit Bewohnern oder das Abbauen von bestimmten Ressourcen. Dann könnt ihr durch die Tür und letztlich Sulley und Mike für euer Dorf gewinnen.

1:09 Disney Dreamlight Valley-Update 9 ist jetzt da und bringt viele Neuerungen und Monster AG

Rettungskrallen: So werdet ihr zum Monster und überzeugt Sulley

Monster AG-Helm finden: Sobald ihr in der Monster AG angekommen seid, dürft ihr nicht sofort in die Lachabteilung, wo sich Sulley und Mike befinden. Denn nur ein echtes Monster darf dort hinein. Glücklicherweise befindet sich direkt rechts vom Eingang ein Schrank indem sich ein Monster AG-Helm befindet. Da diesen bekanntlich nur Monster tragen, könnt ihr somit in die Lachabteilung.

Party-Reste entfernen: Habt ihr mit den beiden gesprochen, werdet ihr zu ihren persönlichem Praktikanten und müsst die Schleimpfützen und den Partymüll entfernen. Nehmt dafür eure Gießkanne in die Hand und interagiert mit den Pfützen. Den Müll könnt ihr einfach ohne Werkzeug zertreten.

Kaffee zubereiten: Wie es sich für einen Praktikanten gehört, müsst ihr im Anschluss für Sulley und Mike Kaffee herstellen. Im Vorraum befinden sich dafür alle Zutaten, die ihr direkt entnehmen könnt. Das sind die Rezepte, die ihr mit der Maschine links neben den Zutaten kochen müsst:

Sulleys Kaffee : 5x Kaffee-Bohne

: 5x Kaffee-Bohne Glotzkowski Spezial: 3x Kaffee-Bohne, 1x Zucker, 1x Milchfreier Schreier

So bekommt ihr wieder Strom: Kurz nachdem ihr Mike den Kaffee gebt, bleibt er aufgrund eines Kurzschlusses in der Menschenwelt stecken und ihr müsst ihn wieder herausholen. Geht dafür zunächst an die Schreibtische und holt euch das Notfallhandbuch. Gebt es Sulley, der an dem Schaltkasten in der linken Ecke der Lachabteilung steht. Danach müsst ihr die drei Sicherungen finden und wieder im Schaltkasten einsetzen.

Sicherung 1: Direkt gegenüber des Schaltkastens auf der anderen Seite des Raumes

Direkt gegenüber des Schaltkastens auf der anderen Seite des Raumes Sicherung 2 und 3: Sie liegen beide auf den Schreibtischen herum

Folgt jetzt nur noch den Kabeln auf dem Boden und interagiert mit den leuchtenden Stellen. Schon habt ihr wieder Strom und könnt Mike befreien. Danach habt ihr Sulley davon überzeugt, einen Urlaub in eurem Tal zu machen. Jetzt fehlt nur noch Mike mit seiner eigenen Quest "Den Preis im Auge". Wie das geht, lest ihr hier:

Dreamlight Valley hat mit Update 9 neben der Monster AG noch weitere Neuerungen erhalten. So gibt es jetzt nicht nur wieder einen passenden Sternenpfad und eine Premium-Quest mit Belle, sondern auch eine Besserung bei Dagobert Duck. Der Enterich hat nämlich seinen Laden aufgestockt und lässt euch jetzt täglich 1.000 Gegenstände kaufen.