Dreamlight Valley-Quest 'Die Wiederherstellung des Sonnensteins': So findet ihr Meerwasser und Meteoriten

In Disney Dreamlight Valley will Mutter Gothel von euch, dass ihr den Sonnenstein wiederherstellt. Wie und wann ihr alle drei Sonnensteinfragmente finden könnt, haben wir euch bereits in diesem Guide erklärt:

Nun geht es darum, zwei der Fragmente wiederherzustellen, indem ihr sie mit Energie versorgt. Wie ihr das tut, wo ihr alle benötigten Bestandteile sowie im Anschluss benötigte Meteoriten findet, lest ihr hier.

Fragment der Morgendämmerung wiederherstellen: Meerwasser finden

Um das Fragment der Morgendämmerung wiederherzustellen, benötigt ihr vier Zutaten:

Zitrone: Ihr könnt sie an Bäumen auf der Lichtung des Vertrauens und im Wald der Tapferkeit pflücken.

Ihr könnt sie an Bäumen auf der Lichtung des Vertrauens und im Wald der Tapferkeit pflücken. Oregano: Ihr könnt sie aus dem Boden auf dem Hauptplatz pflücken.

Ihr könnt sie aus dem Boden auf dem Hauptplatz pflücken. Minze: Ihr könnt sie aus dem Boden in den Eisigen Höhen pflücken.

Ihr könnt sie aus dem Boden in den Eisigen Höhen pflücken. Meerwasser: Ihr findet es im Westen des Schillernden Strandes oder könnt es auf dem Bild unten abgleichen.

Habt ihr alle vier Zutaten zusammen, müsst ihr sie nur noch zusammen mit dem Fragment der Morgendämmerung an einer Kochstation kombinieren. Dann bekommt ihr das gleißende Fragment der Morgendämmerung, dass ihr zu Mutter Gothel bringt.

Fragment der Abenddämmerung wiederherstellen

Um das Fragment der Abenddämmerung wiederherzustellen, müsst ihr es an einer beliebigen Stelle im Vergessenen Land eingraben. Bereitet dafür mit eurer Schaufel ein Stück Erde auf und grabt das Fragment wie einen Samen ein. Bewässert es anschließend und wartet einen Tag. Leuchtet der Boden, könnt ihr das gleißende Fragment der Abenddämmerung an dieser Stelle ausgraben und Mutter Gothel bringen.

Alle Sonnenmeteoriten finden

Mutter Gothel wirkt anschließend einen Zauber, durch den es Sonnenmeteoriten vom Himmel regnet. Die dürft ihr natürlich aufsammeln, haltet einfach nach brennenden Steinen Ausschau. Den Fundort aller fünf Meteoriten haben wir euch auch auf der Karte makiert:

Sonnenstein herstellen

Habt ihr alle Meteoriten gesammelt, müsst ihr sie anschließend zu Mutter Gothel bringen. Sie gibt euch dann das Bündel gleißender Fragmente, aus dem ihr zusammen mit dem Meteoriten an jeder beliebigen Werkbank den Sonnenstein herstellen könnt.