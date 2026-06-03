Disney Dreamlight Valley schenkt euch 2 neue Items - hier ist der Geschenk-Code zum Pride-Event

Ab sofort könnt ihr wieder en paar Deko-Items für euer Tal und für euren Charakter in DDV abstauben.

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Eleen Reinke
03.06.2026 | 12:09 Uhr

Es gibt wieder Deko in DDV geschenkt. Es gibt wieder Deko in DDV geschenkt.

Für Disney Dreamlight Valley steht am heutigen Mittwoch nicht nur ein neues Update an, mit dem ihr Hercules in euer Tal holen könnt – der Pride-Month ist ebenfalls diese Woche gestartet. Das würdigt Dreamlight Valley wie jedes Jahr mit einigen neuen Items, die ihr euch per Code schnappen könnt.

Diese Gratis-Goodies gibt's ab heute in Dreamlight Valley

Konkret könnt ihr euch zwei neue Gegenstände holen und zwar einen Deko-Gegenstand für das Tal sowie ein Tiara, das ihr eurem Charakter aufsetzt:

  • buntes Blumenrondell
  • Schmetterlings-Tiara

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Um euch die beiden Items zu sichern, müsst ihr nur den entsprechenden Code im Spiel eingeben. Gültig ist er ab dem 3. Juni 2026, ein Ablaufdatum gibt es nicht.

Das ist der neue Geschenk-Code:

  • DDVPRIDE2026

Und hier könnt ihr euch auch das Bild mit den beiden neuen Items anschauen, die passend zum Pride Month in bunten Regenbogenfarben gehalten sind:

Tiara und das Blumenbeet könnt ihr euch ab sofort schnappen. Tiara und das Blumenbeet könnt ihr euch ab sofort schnappen.

Da die Pride-Codes in Disney Dreamlight Valley nicht ablaufen, könnt ihr euch auch die Items aus den letzten Jahren noch schnappen, falls ihr sie bislang verpasst haben solltet. Die Codes dafür und für alle weiteren Gratis-Gegenstände, die ihr euch aktuell schnappen könnt, findet ihr stets in unserem unten verlinkten Übersichtsartikel.

Alle Infos zum kommenden Hercules-Update fassen wir euch in einem weiteren Artikel zusammen. Sobald das Update da ist, erfahrt ihr auf GamePro natürlich auch, wie ihr Hercules und Phil freischaltet.

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So löst ihr die Promo-Codes für Disney Dreamlight Valley ein:

  • Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen
  • Wählt dort den Reiter "Hilfe"
  • Klickt auf das Feld "Einlösungscode"
  • Gebt den entsprechenden Code ein (in diesem Fall: DDVPRIDE2026)
  • Wählt "Einfordern"

Sobald ihr die Codes einlöst, landen die entsprechenden Items automatisch in eurem Postfach. Das erreicht ihr dann über den Briefkasten, der direkt neben dem Eingang eures Hauses im Spiel steht.

Was sagt ihr zu den neuen Pride-Items in Disney Dreamlight Valley?

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Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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