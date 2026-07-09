Disney Dreamlight Valley: Winnie Puuh freischalten - So schnappt ihr euch den Honigbären in Honeyglow Woods

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr ab sofort auch Winnie Puuh als Nachbarn freischalten, wenn ihr den DLC Honeyglow Woods gekauft habt. Wie ihr das anstellt, erfahrt ihr hier im Guide.
So startet ihr den DLC
Sobald ihr den DLC gekauft habt, solltet ihr einen Brief in eurem Postfach finden. Lest ihn und schnappt euch das Item darin. Öffnet dann euer Inventar und benutzt den Gegenstand – jetzt habt ihr das Baumportal freigeschaltet, das euch ins DLC-Gebiet bringt.
Ihr findet den Baumsätzling im Baumodus. Aus ihm wächst ein ziemlich großer Baum, ihr braucht also ordentlich Platz. Im Zweifel könnt ihr das Portal auch auf einer schwebenden Insel platzieren. Stellt ihn auf und betretet das Portal.
Kapitel 1: Alles, was du brauchst, ist Honig
Sobald ihr im Honigland angekommen seid, müsst ihr euch einen Weg durch den Nebel bahnen. Lauft ein Stück, bis ihr auf Winnie Puuh trefft, der zwischen mehreren Flecken verdorbenem Honig (dem DLC-Äquivalent von Nachtranken) steht.
Sprecht mit ihm und folgt den Anweisungen. Kurz Zeit später will der Bär mit euch Verstecken spielen. Ihr müsst ihn insgesamt vier Mal suchen:
Alle Verstecke von Puuh:
- Versteck 1: Links neben eurem Haus
- Versteck 2: Zwischen den Bäumen, wo ihr ihn zuerst getroffen habt
- Versteck 3: Am Flussufer, neben der Brücke, über die ihr gekommen seid
- Versteck 4: Neben der Kochstation, folgt vom Haus aus der Felswand nach links
Folgt danach den Anweisungen, bis euch merkwürdige Wurzeln den Weg versperren. Um sie wegzubekommen, müsst ihr eure Schaufel verbessern und braucht dafür folgende Items:
- Glänzender Honigachat: Baut das gelbe Gestein mit eurer Spitzhacke ab
- Treibholz: Angelt im Fluss, aber außerhalb der Wellen-Markierungen
- Eichenblätter: Sie liegen um die orangenen Bäume herum auf dem Boden und spawnen regelmäßig nach
Folgt den Anweisungen und verbessert eure Schaufel. Nun könnt ihr die Wurzeln vernichten und weitermachen, bis ihr das Haus der fleißigen Bienen platzieren könnt.
Sucht euch einen Platz mit möglichst vielen Blumen. Je mehr Blumen um das Bienenvolk herumstehen, desto schneller produziert das Gebäude Goldenen Honig. Den braucht ihr auch gleich, also ist Wartezeit angesagt!
Sobald ihr euren ersten Honig ernten könnt, stellt ihr daraus an einer Kochstation einen Knusprigen Honigriegel für Winnie Puuh her und die erste Quest ist geschafft.
Kapitel 2: Über Gedanken, Nebel und Licht
Der Bär will euch etwas zeigen, doch der Weg wird von einer dichten Nebelwand versperrt. Die muss weg! Dafür muss die Lampe repariert werden, die direkt am Übergang steht.
Ihr braucht:
- Eichel: pflückt sie von den Obstbäumen, links neben eurem Haus
- Goldener Honig: Vom Haus der fleißigen Bienen
- Honigharz: buddelt ihr mit der Schaufel aus
- Pastinake: müsst ihr anpflanzen
- Nebelschleier: könnt ihr direkt bei der Nebelwand aufheben
Pastinaken-Saat müsst ihr kaufen. Geht dazu zum kaputten Verkaufsstand und hebt die Einkaufsliste auf, die in der Nähe auf dem Boden liegt. Geht mit dem Zettel zum Stand und interagiert damit. Nun könnt ihr wie sonst auch einkaufen und Pastinaken anpflanzen.
Habt ihr alles, stellt ihr an einer Kochstation das Mittel her, mit dem ihr die Laterne an der Nebelwand repariert. Folgt den Anweisungen, bis ihr die “Nachdenkliche Stelle” – also einen Baum – reparieren müsst.
Dafür braucht ihr lediglich die Standard-Ressourcen, die ihr alle bereits kennengelernt habt. Sammelt sie, repariert den Baum und ihr habt Kapitel 2 geschafft.
Kapitel 3: Ein äußerst zufriedener Bär
Gleich geschafft! Folgt den Anweisungen, zieht euch die gelben Gummistiefel an und folgt Winnie Puuh durch die Pfützen.
Hebt das Item bei der letzten Pfütze auf, gießt/repariert die Laterne an seinem Haus und tauscht die Türklingel aus. Hier könnt ihr nicht viel falsch machen.
Einmal drinnen, müsst ihr nur noch die Buntstifte vom Boden aufheben und noch ein letztes Mal mit Winnie Puuh sprechen, dann zieht er zu euch ins Tal und ihr könnt die üblichen Freundschaftsquests für Belohnungen abschließen.
Danach könnt ihr im Honeyglow Woods-DLC noch den Esel I-Aah und Ferkel als neue Nachbarn freischalten, indem ihr der Hauptquest weiter folgt!
Was denkt ihr: Wie hat euch die Quest für Winnie Puuh in Honeyglow Woods gefallen und was haltet ihr allgemein vom DLC?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.