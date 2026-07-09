Disney Dreamlight Valley: Winnie Puuh freischalten - So schnappt ihr euch den Honigbären in Honeyglow Woods

So schaltet ihr Winnie Puuh in Disney Dreamlight Valley frei.

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr ab sofort auch Winnie Puuh als Nachbarn freischalten, wenn ihr den DLC Honeyglow Woods gekauft habt. Wie ihr das anstellt, erfahrt ihr hier im Guide.

So startet ihr den DLC

Sobald ihr den DLC gekauft habt, solltet ihr einen Brief in eurem Postfach finden. Lest ihn und schnappt euch das Item darin. Öffnet dann euer Inventar und benutzt den Gegenstand – jetzt habt ihr das Baumportal freigeschaltet, das euch ins DLC-Gebiet bringt.

Ihr findet den Baumsätzling im Baumodus. Aus ihm wächst ein ziemlich großer Baum, ihr braucht also ordentlich Platz. Im Zweifel könnt ihr das Portal auch auf einer schwebenden Insel platzieren. Stellt ihn auf und betretet das Portal.

1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Autoplay

Kapitel 1: Alles, was du brauchst, ist Honig

Sobald ihr im Honigland angekommen seid, müsst ihr euch einen Weg durch den Nebel bahnen. Lauft ein Stück, bis ihr auf Winnie Puuh trefft, der zwischen mehreren Flecken verdorbenem Honig (dem DLC-Äquivalent von Nachtranken) steht.

Sprecht mit ihm und folgt den Anweisungen. Kurz Zeit später will der Bär mit euch Verstecken spielen. Ihr müsst ihn insgesamt vier Mal suchen:

Alle Verstecke von Puuh:

Versteck 1: Links neben eurem Haus

Links neben eurem Haus Versteck 2: Zwischen den Bäumen, wo ihr ihn zuerst getroffen habt

Zwischen den Bäumen, wo ihr ihn zuerst getroffen habt Versteck 3: Am Flussufer, neben der Brücke, über die ihr gekommen seid

Am Flussufer, neben der Brücke, über die ihr gekommen seid Versteck 4: Neben der Kochstation, folgt vom Haus aus der Felswand nach links

Folgt danach den Anweisungen, bis euch merkwürdige Wurzeln den Weg versperren. Um sie wegzubekommen, müsst ihr eure Schaufel verbessern und braucht dafür folgende Items:

Glänzender Honigachat: Baut das gelbe Gestein mit eurer Spitzhacke ab

Baut das gelbe Gestein mit eurer Spitzhacke ab Treibholz: Angelt im Fluss, aber außerhalb der Wellen-Markierungen

Angelt im Fluss, aber außerhalb der Wellen-Markierungen Eichenblätter: Sie liegen um die orangenen Bäume herum auf dem Boden und spawnen regelmäßig nach

Folgt den Anweisungen und verbessert eure Schaufel. Nun könnt ihr die Wurzeln vernichten und weitermachen, bis ihr das Haus der fleißigen Bienen platzieren könnt.

Das Haus der fleißigen Bienen produziert ganz automatisch Goldenen Honig, ist aber effizienter, wenn Blumen in der Nähe sind.

Sucht euch einen Platz mit möglichst vielen Blumen. Je mehr Blumen um das Bienenvolk herumstehen, desto schneller produziert das Gebäude Goldenen Honig. Den braucht ihr auch gleich, also ist Wartezeit angesagt!

Sobald ihr euren ersten Honig ernten könnt, stellt ihr daraus an einer Kochstation einen Knusprigen Honigriegel für Winnie Puuh her und die erste Quest ist geschafft.

Kapitel 2: Über Gedanken, Nebel und Licht

Der Bär will euch etwas zeigen, doch der Weg wird von einer dichten Nebelwand versperrt. Die muss weg! Dafür muss die Lampe repariert werden, die direkt am Übergang steht.

Ihr braucht:

Eichel: pflückt sie von den Obstbäumen, links neben eurem Haus

pflückt sie von den Obstbäumen, links neben eurem Haus Goldener Honig: Vom Haus der fleißigen Bienen

Vom Haus der fleißigen Bienen Honigharz: buddelt ihr mit der Schaufel aus

buddelt ihr mit der Schaufel aus Pastinake: müsst ihr anpflanzen

müsst ihr anpflanzen Nebelschleier: könnt ihr direkt bei der Nebelwand aufheben

Puuh will, dass ihr seinen Platz wieder auf Vordermann bringt, an dem er am liebsten nachdenkt.

Pastinaken-Saat müsst ihr kaufen. Geht dazu zum kaputten Verkaufsstand und hebt die Einkaufsliste auf, die in der Nähe auf dem Boden liegt. Geht mit dem Zettel zum Stand und interagiert damit. Nun könnt ihr wie sonst auch einkaufen und Pastinaken anpflanzen.

Habt ihr alles, stellt ihr an einer Kochstation das Mittel her, mit dem ihr die Laterne an der Nebelwand repariert. Folgt den Anweisungen, bis ihr die “Nachdenkliche Stelle” – also einen Baum – reparieren müsst.

Dafür braucht ihr lediglich die Standard-Ressourcen, die ihr alle bereits kennengelernt habt. Sammelt sie, repariert den Baum und ihr habt Kapitel 2 geschafft.

Kapitel 3: Ein äußerst zufriedener Bär

Gleich geschafft! Folgt den Anweisungen, zieht euch die gelben Gummistiefel an und folgt Winnie Puuh durch die Pfützen.

Hebt das Item bei der letzten Pfütze auf, gießt/repariert die Laterne an seinem Haus und tauscht die Türklingel aus. Hier könnt ihr nicht viel falsch machen.

Einmal drinnen, müsst ihr nur noch die Buntstifte vom Boden aufheben und noch ein letztes Mal mit Winnie Puuh sprechen, dann zieht er zu euch ins Tal und ihr könnt die üblichen Freundschaftsquests für Belohnungen abschließen.

Danach könnt ihr im Honeyglow Woods-DLC noch den Esel I-Aah und Ferkel als neue Nachbarn freischalten, indem ihr der Hauptquest weiter folgt!

Was denkt ihr: Wie hat euch die Quest für Winnie Puuh in Honeyglow Woods gefallen und was haltet ihr allgemein vom DLC?