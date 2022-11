Disney Dreamlight Valley: So kommt ihr an die Würmer für Mauis Quest 'Den Aal vergraben'

"Den Aal vergraben" ist die erste Quest, die ihr von Maui in Disney Dreamlight Valley in eurem Dorf bekommt. Dem quirligen Halbgott fehlen dort allerdings die Kokosnüsse und ihr müsst ihm dabei helfen, sie wachsen zu lassen. Seine Methoden sind da wahrscheinlich eher unkonventionell, denn er verlangt von euch dafür einen Aal. Aber wer will schon dem großen Maui widersprechen.

So startet ihr die Quest

Um die Quest überhaupt starten zu können, müsst ihr Vaiana bereits freigeschaltet haben und auch Maui muss in euer Dorf gezogen sein. Habt ihr mit dem Halbgott dann mindestens Freundschaftslevel 2 erreicht und Zugang zum Schillernden Strand, gibt er euch die Quest "Den Aal vergraben".

Bevor ihr euch daran macht, diesen zu beschaffen, müsst ihr zuerst 8 Weichholz und 3 Würmer besorgen. Weichholz stellt da kein Problem dar, es liegt quasi überall unter Bäumen für euch zum Einsammeln bereit, nur abgesehen vom Hauptplatz.

Wo gibt's die Würmer?

An Würmer zu gelangen gestaltet sich dagegen etwas schwieriger und erfordert Geduld. Ihr benötigt zuerst einmal eine Schaufel. Damit solltet ihr möglichst in der Nähe von Gewässern graben z.B. den kleinen Teichen auf der Friedlichen Wiese. Dort entdeckt ihr leuchtende Stellen und wenn ihr genau dort buddelt, erhaltet ihr mit etwas Glück direkt Würmchen.

Wenn ihr keine leuchtenden Stellen entdecken könnt, könnt ihr versuchen, ein Gebäude zu betreten und wieder zu verlassen, damit die Items respawnen. Es kann aber auch durchaus ein Weilchen dauern, bis ihr die 3 Würmer beisammen habt, also haltet durch.

Zur Ablenkung erhaltet hier einen Ausblick auf das kommende Toy Story Update für Dreamlight Valley:

Ab zur Werkbank und an den Aal

Um den Aal für Maui schließlich zu fangen, müsst ihr mit den gesammelten Materialien jetzt an einer Werkbank eine Reuse, also Fischfalle, bauen. Geht anschließend zum Schillernden Strand und platziert diese, in der Nähe von Goofys Verkaufsstand, im Wasser neben dem Holzsteg.

Unterhaltet euch noch einmal mit dem Halbgott und begebt euch zum Kai. Dort solltet ihr bereits eine golden-leuchtende Stelle im Wasser erkennen. Versucht in diesem Bereich den Aal mit der Angel aus dem Wasser zu ziehen. Auch hier kann es vorkommen, dass es etwas länger dauert.

Für mehr Guides zu Disney Dreamlight Valley, schaut hier vorbei:

Wart ihr erfolgreich und habt den Aal im Gepäck, bringt ihn zu Maui. Anschließend geht es für euch zurück zum Strand. Vergrabt den Aal mit eurer Schaufel, gießt die Pflanze und voilà ca. 5 Minuten später könnt ihr euch eine Kokosnuss schnappen und sie Maui bringen.

Damit habt ihr übrigens auch Kokospalmen freigeschaltet, die in Zukunft am Strand wachsen werden.