Disney Dreamlight Valley: So kommt ihr an Lila Farbstoff und leere Fläschchen für Ursulas Quest

In der Quest "Trautes Versteck, Glück allein" in Disney Dreamlight Valley benötigt ihr für Ursula lila Farbstoff und ein leeres Fläschchen. Hier lest ihr, wie ihr die Gegenstände findet.

Zuerst braucht Ursula ein Haus

Nach der Quest "Mit großer Macht", zieht Ursula in euer Tal. Habt ihr das Haus der Meereshexe aufgestellt, sprecht mit ihr in ihrem Zuhause. Bevor ihr den Farbstoff und das Fläschchen sammeln sollt, sollt ihr Ursula als erstes drei Stücke Papier vorbei bringen. Die findet ihr an folgenden Stellen:

In Mickys Haus auf dem Esstisch

In Merlins Haus auf seinem Schreibtisch

In Goofys Haus auf der Ecke der Couch

Das braucht ihr für Schriftrolle und Tintenset

Anschließend verlangt Ursula eine Schriftrolle und ein Tintenset von euch. Dafür benötigt ihr, neben dem bereits gesammelten Papier, folgende Gegenstände:

6 Traumscherben , alles weitere findet ihr in unserem Guide dazu .

, alles weitere findet ihr . 1 leeres Fläschchen , das ihr an einer Werkbank herstellen könnt. Dafür benötigt ihr drei mal Glas, das ihr wiederum aus fünf Sand und einem Kohlenerz herstellt.

, das ihr an einer Werkbank herstellen könnt. Dafür benötigt ihr drei mal Glas, das ihr wiederum aus fünf Sand und einem Kohlenerz herstellt. 2 lila Farbstoff, dafür müsst ihr acht mal Lila Bartfaden und acht mal Violett blühender Bartfaden sammeln und den Farbstoff dann an der Werkbank herstellen.

Hier findet ihr die Blumen: Der Lila Bartfaden ist dabei überall unter den Blumen am Hauptplatz zu finden, der Violett blühende Bartfaden dagegen nur unter denen auf der friedlichen Wiese. Falls die gewachsenen Blumen nicht ausreichen, keine Sorge, sie respawnen nach einigen Minuten wieder. Habt ihr das alles erledigt, könnt ihr die Quest bei Ursula abschließen und erhaltet eure Belohnungen.

Falls ihr noch an einer anderen Stelle ins Stocken geraten seid, schaut gerne in unsere anderen Guides, in denen ihr unter anderem alle 164 Rezepte und ihre Zutaten findet, erfahrt, wie ihr Elsas Quest 'Das Eis brechen' abschließt oder eure Gießkanne aufwertet.