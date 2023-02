Disney Dreamlight Valley: So startet ihr die Mirabel-Quest 'Der goldene Türknauf'

Mit dem Februar-Update 'A Festival of Friendship' wurde Mirabel aus Encanto zu Disney Dreamlight Valley hinzugefügt. Allerdings taucht die Quest mit dem Namen 'Der goldene Türknauf' nicht einfach in eurer Aufgabenliste auf, sondern muss erst aktiviert werden, indem ihr den besagten Türknauf findet.

Quest: Der goldene Türknauf

Der goldene Türknauf Questgeber: Merlin

Fundort des goldenen Türknaufs

Wo finde ich den Türknauf? Der Türknauf liegt bei allen Spieler*innen an der selben Stellen im Valley. Falls ihr ihn nicht automatisch während des Spielens findet, sucht auf der Friedlichen Wiese, in der Nähe von Merlins Haus. Dort sollte euch der kleine Türknauf durch sein Glitzern auffallen.

Dann startet die Aufgabe: Sobald ihr diesen Türknauf aufhebt, erhaltet ihr die Quest "Der goldene Türknauf". Am Ende dieser sollte dann Mirabel zusammen mit ihrer Mini-Casita aus dem Disney-Film Encanto auf euch warten.

Wie die Quest ab dem Punkt weitergeht und was ihr benötigt, um die Mission zu erfüllen, werden wir in Kürze hier per Update ergänzen.

Muss ich wieder mehrere Tage warten? Nein, ihr könnt, sobald ihr den Türknauf gefunden habt, die Quest beenden. Ihr müsst also nicht mehrere Tage auf Mirabel warten. Zuletzt mussten Spieler*innen beim Dezember-Update auf Stitch über zwei Wochen abwarten.

Bis dahin könnt ihr euch den neuen Trailer zum Februar-Update anschauen:

1:33 Disney Dreamlight Valley feiert mit Trailer den Release von Olaf und Mirabel

Mehr zum Februar-Update erfahrt ihr außerdem in unserem Artikel Disney Dreamlight Valley – Update Februar 2023 heute: Uhrzeit des Olaf und Mirabel-Patches. Wollt ihr dagegen schon mehr zum April-Update wissen, das unter anderem Simba aus Der König der Löwen ins Spiel bringt, schaut hier vorbei.