Disney Dreamlight Valley: Diese 3 Edelsteine braucht ihr für die Sockel in 'Der große Schneesturm'

Das neue Disney Dreamlight Valley-Update 'A Festival of Friendship' bringt neben Mirabel (Encanto) auch Olaf (Die Eiskönigin) als neue Figur ins Spiel. Während ihr für die Mirabel-Quest erst einen goldenen Türknauf finden müsst, wird die Olaf-Quest 'Der große Schneesturm' automatisch aktiviert.

In der ist es eure Aufgabe, den wütenden Schneesturm zu beenden. Dazu führt euch die Quest in eine geheime Kammer in dem Gebiet Eisige Höhen. In dieser trefft ihr auf Olaf, dem ihr helfen müsst, was zwischendurch dazu führt, dass ihr drei Edelsteine auf Sockel setzen müsst.

Quest: Der große Schneesturm

Der große Schneesturm Questgeber*in: Olaf

Olaf Teilaufgabe: Finde heraus, welche Edelsteine fehlen und setze sie auf die Säulen.

Diese drei Edelsteine braucht ihr in der Kammer

Insgesamt stehen sechs Säulen in der Kammer (plus eine für das Dreamlightprisma). Auf drei Säulen befinden sich bereits die folgenden Edelsteine: Rubin, Aquamarin und Topas. Ihr braucht aber auf den gegenüberliegenden Säulen noch Edelsteine. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um die gleiche Art, sondern die folgenden drei, um am Ende mit Rot, Lila, Orange, Türkis, Gelb und Grün eine bunte Farbpalette abzudecken:

Amethyst (vorne rechts) Citrine (mittig links) Smaragd (hinten rechts)

Fundorte der drei Edelsteine

Falls ihr die benötigten Edelsteine nicht zufällig auf Lager habt, findet ihr sie ab und an durch den Abbau der länglichen Gesteinsvorkommen an größeren Felsformationen. Teilweise könnt ihr schon sehen, welche Edelsteine ihr beim Abbau mit der Spitzhacke erhaltet.

Die nötigen Edelsteine könnt ihr in den folgenden Gebieten abbauen:

Amethyst (Lila): Vergessenes Land und Eisige Höhen

Vergessenes Land und Eisige Höhen Citrine (Orange): Sonnige Ebene und Lichtung des Vertrauens

Sonnige Ebene und Lichtung des Vertrauens Smaragd (Grün): Wald der Tapferkeit und Lichtung des Vertrauens

Mehr zu Dreamlight Valley

1:33 Disney Dreamlight Valley feiert mit Trailer den Release von Olaf und Mirabel

Während ihr oben den Trailer zum Februar-Update seht, findet ihr mehr Details zu den neuen Inhalten in diesem Artikel. Wollt ihr lieber wissen, wie ihr die Mirabel-Quest startet, verraten wir euch das in einem Guide. Außerdem haben wir für euch erste Informationen zum kommenden April-Update.