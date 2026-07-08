Disney Dreamlight Valley Igel füttern: Das fressen die stacheligen Begleiter aus Honeyglow Woods am liebsten

Jetzt gibt es Igel in Disney Dreamlight Valley!

Mit dem Honeyglow Woods-DLC kommen Igel nach Disney Dreamlight Valley. Die scheuen Tierchen könnt ihr wie immer als Haustier-Begleiter freischalten, wenn ihr ihnen das richtige Futter bringt.

Was fressen Igel in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt insgesamt vier Farben von Igeln, die ihr in den vier Biomen der neuen Map Honigschimmerwald finden und füttern könnt. Ihr startet auf den Schlummerblüten-Feldern und erreicht die übrigen Gebiete, wenn ihr dem Storyverlauf folgt.

Das fressen Igel am liebsten:

Igel mögen: alle Früchte

alle Früchte Igel lieben: Heffalump-Knospen, Goldener Honig

Goldenen Honig bekommt ihr durch die neue Imkern-Fähigkeit. Ihr lernt sie direkt am Anfang des DLCs, wenn ihr Winnie Puuh in der Quest “Kapitel 1: Alles, was du brauchst, ist Honig” unter die Arme greift.

Heffalump-Knospen müsst ihr anpflanzen. Ihr könnt die Samen direkt am Verkaufsstand im ersten Gebiet kaufen. Hebt dafür die Einkaufsliste vom Boden auf, die in der Nähe des Standes liegt und interagiert danach mit dem Karren. Ein Heffalump-Knospensamen kostet 150 Münzen.

1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Autoplay

Wie füttere ich Igel?

Igel sind scheu und rollen sich zusammen, wenn ihr euch zu schnell nähert. Ähnlich wie bei Schildkröten oder Babydrachen müsst ihr euch vorsichtig heranschleichen und stehen bleiben, wenn sie euch bemerkt haben. Wartet einfach ein bisschen, bis sie sich wieder beruhigen.

Wo und wann finde ich Igel?

Klassischer Igel: immer auf den Schlummerblüten-Feldern

immer auf den Schlummerblüten-Feldern Grüner Igel: jeden Tag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr auf der Wiese des Trübsinns

jeden Tag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr auf der Wiese des Trübsinns Gelber Igel: jeden Tag zwischen 12 Uhr und 0 Uhr im Tapferhain

jeden Tag zwischen 12 Uhr und 0 Uhr im Tapferhain Orangefarbener Igel: Mittwoch, Samstag & Sonntag zwischen 12 Uhr und 0 Uhr im Nektargarten

Ihr müsst alle Igel-Varianten drei Mal erfolgreich füttern, damit sie bei euch bleiben.

Damit habt ihr auch schon alle Begleiter aus dem Adventure Pack Honeyglow Woods kennengelernt. Der kleine DLC bietet zwar weniger Inhalt als die bisherigen Erweiterungen, kostet dafür aber auch deutlich weniger.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die neuen Haustier-Begleiter aus dem Disney Dreamlight Valley-DLC Honeyglow Woods?