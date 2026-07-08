Disney Dreamlight Valley Igel füttern: Das fressen die stacheligen Begleiter aus Honeyglow Woods am liebsten

Im Disney Dreamlight Valley-DLC Honeyglow Woods könnt ihr Igel als Haustiere freischalten. So geht’s!

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
08.07.2026 | 16:45 Uhr

Jetzt gibt es Igel in Disney Dreamlight Valley! Jetzt gibt es Igel in Disney Dreamlight Valley!

Mit dem Honeyglow Woods-DLC kommen Igel nach Disney Dreamlight Valley. Die scheuen Tierchen könnt ihr wie immer als Haustier-Begleiter freischalten, wenn ihr ihnen das richtige Futter bringt.

Was fressen Igel in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt insgesamt vier Farben von Igeln, die ihr in den vier Biomen der neuen Map Honigschimmerwald finden und füttern könnt. Ihr startet auf den Schlummerblüten-Feldern und erreicht die übrigen Gebiete, wenn ihr dem Storyverlauf folgt.

Das fressen Igel am liebsten:

  • Igel mögen: alle Früchte
  • Igel lieben: Heffalump-Knospen, Goldener Honig

Goldenen Honig bekommt ihr durch die neue Imkern-Fähigkeit. Ihr lernt sie direkt am Anfang des DLCs, wenn ihr Winnie Puuh in der Quest “Kapitel 1: Alles, was du brauchst, ist Honig” unter die Arme greift.

Heffalump-Knospen müsst ihr anpflanzen. Ihr könnt die Samen direkt am Verkaufsstand im ersten Gebiet kaufen. Hebt dafür die Einkaufsliste vom Boden auf, die in der Nähe des Standes liegt und interagiert danach mit dem Karren. Ein Heffalump-Knospensamen kostet 150 Münzen.

Video starten 1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Wie füttere ich Igel?

Igel sind scheu und rollen sich zusammen, wenn ihr euch zu schnell nähert. Ähnlich wie bei Schildkröten oder Babydrachen müsst ihr euch vorsichtig heranschleichen und stehen bleiben, wenn sie euch bemerkt haben. Wartet einfach ein bisschen, bis sie sich wieder beruhigen.

Wo und wann finde ich Igel?

  • Klassischer Igel: immer auf den Schlummerblüten-Feldern
  • Grüner Igel: jeden Tag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr auf der Wiese des Trübsinns
  • Gelber Igel: jeden Tag zwischen 12 Uhr und 0 Uhr im Tapferhain
  • Orangefarbener Igel: Mittwoch, Samstag & Sonntag zwischen 12 Uhr und 0 Uhr im Nektargarten

Ihr müsst alle Igel-Varianten drei Mal erfolgreich füttern, damit sie bei euch bleiben.

Damit habt ihr auch schon alle Begleiter aus dem Adventure Pack Honeyglow Woods kennengelernt. Der kleine DLC bietet zwar weniger Inhalt als die bisherigen Erweiterungen, kostet dafür aber auch deutlich weniger.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die neuen Haustier-Begleiter aus dem Disney Dreamlight Valley-DLC Honeyglow Woods?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 20 Minuten

Disney Dreamlight Valley - Tiere füttern: Alle Begleiter zähmen und ihr Lieblingsfutter

vor 23 Minuten

Disney Dreamlight Valley Igel füttern: Das fressen die stacheligen Begleiter aus Honeyglow Woods am liebsten

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 480 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Honeyglow Woods-DLC

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods-Update - Start-Uhrzeit, Patch Notes und Release des DLCs im Liveticker

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods ist da: Das sind die wichtigsten Highlights des DLCs
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
PlayStation: Nerviger Bug zerstört gerade offenbar die Spielzeitanzeigen von Disc-basierten PS5-Titeln - außerdem verschwinden Retail-Spiele aus Profilen

vor 3 Minuten

PlayStation: Nerviger Bug zerstört gerade offenbar die Spielzeitanzeigen von Disc-basierten PS5-Titeln - außerdem verschwinden Retail-Spiele aus Profilen
Entwickler liebt die Tonfiguren seiner Frau so sehr, dass er 10 Jahre lang ein Videospiel mit ihnen baut - startet auf Steam direkt mit 90% positiven Wertungen

vor 5 Minuten

Entwickler liebt die Tonfiguren seiner Frau so sehr, dass er 10 Jahre lang ein Videospiel mit ihnen baut - startet auf Steam direkt mit 90% positiven Wertungen
Disney Dreamlight Valley - Tiere füttern: Alle Begleiter zähmen und ihr Lieblingsfutter   1     2

vor 15 Minuten

Disney Dreamlight Valley - Tiere füttern: Alle Begleiter zähmen und ihr Lieblingsfutter
Disney Dreamlight Valley Igel füttern: Das fressen die stacheligen Begleiter aus Honeyglow Woods am liebsten

vor 18 Minuten

Disney Dreamlight Valley Igel füttern: Das fressen die stacheligen Begleiter aus Honeyglow Woods am liebsten
mehr anzeigen