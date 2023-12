Disney Dreamlight Valley: 'Etwas klopft an die Tür'-Quest – Jack Skellington freischalten und alle Matrjoschkas finden

So bekommt ihr Jack Skellington in Disney Dreamlight Valley.

Mit dem neuesten Disney Dreamlight Valley-Update ist auch wieder ein neuer Charakter ins Spiel gekommen: Diesmal könnt ihr Jack Skellington aus A Nightmare Before Christmas im Valley begrüßen. Allerdings taucht er nicht einfach so auf, denn ihr müsst zuerst einmal vier Matrjoschkas finden. Wie ihr das anstellt und was ihr mit ihnen tun müsst, lest ihr hier.

'Etwas klopft an die Tür'-Quest: So schaltet ihr Jack Skellington frei

Voraussetzungen: Jack ist ein kostenloser, neuer Charakter. Das heißt, ihr braucht nicht den "A Rift in Time"-DLC, um ihn zu erhalten. Allerdings benötigt ihr einen gewissen Fortschritt im Spiel. Ihr müsst nämlich zumindest die gute Fee in euer Dorf geholt haben (während der Quest, in der ihr die Erinnerungen des Vergessens erlebt), ehe die Matrjoschkas auftauchen.

Neben den kostenlosen Inhalten ist auch frisch der erste DLC A Rift in Time erschienen. Was drin steckt, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

1:26 Disney Dreamlight Valley - Das große 'A Rift in Time'-Update im Trailer

Alle Matrjoschkas finden

Insgesamt gibt es vier Matrjoschkas, die ihr im Valley finden müsst, damit Jack erscheint. Die schlechte Nachricht dabei: Es gibt keinen festgelegten Fundort, sie können zufällig in jedem Biom auftauchen. Wir haben unsere aber auf der Sonnigen Ebene, im Wald der Tapferkeit und auf dem Hauptplatz gefunden.

Haltet einfach nach glitzernden Gegenständen auf dem Boden Ausschau. So sehen die Matrjoschkas dann im Spiel aus:

Die Matrjoschkas findet ihr zufällig in der Welt verteilt, ihr erkennt sie aber am Glitzern.

Jack Skellingtons Baum finden und Matrjoschkas einsetzen

Habt ihr alle Matrjoschkas gefunden, verrät euch das Spiel nicht genau, was ihr damit tun müsst. Merlin gibt euch lediglich den Hinweis, dass irgendetwas im Vergessenen Land passiert ist.

Begebt euch also in das Biom und haltet nach einem geraden, hochgewachsenen Baum Ausschau, der hier neu aufgetaucht ist. Ihr erkennt ihn daran, dass sein Holz braun statt grau wie bei den restlichen Bäumen ist und er einen Kürbis in den Stamm geritzt hat. Sollte er nicht auftauchen, müsst ihr das Spiel im Zweifelsfall einmal neu starten.

Auch der Fundort des Baumes innerhalb des Bioms ist zufällig, hier könnt ihr aber sehen, wonach ihr Ausschau halten müsst:

Ihr erkennt den richtigen Baum am eingeritzten Kürbis. Außerdem hat er unten keine Äste.

Jetzt müsst ihr nur noch mit dem eingeritzten Kürbis interagieren und ihm alle vier Matrjoschkas nacheinander übergeben. Sobald das getan ist, könnt ihr Jack im Dorf begrüßen und sein Haus im Valley platzieren.

Aktuell ist Jack allerdings noch ein klein wenig verbuggt. Wollt ihr etwa mit ihm abhängen, müsst ihr ihn unter Umständen mehrmals ansprechen, ehe es funktioniert.