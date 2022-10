Disney Dreamlight Valley: Kieselsteine finden und sie effektiv farmen

In Disney Dreamlight Valley braucht ihr immer wieder Kieselsteine. In diesem Guide zeigen wir euch, wie und wo ihr sie am Besten finden könnt und wie ihr sie besonders effektiv farmt.

Graben ist für Kieselsteine essentiell

Allgemein könnt ihr Kieselsteine an folgenden Stellen finden:

Schillernder Strand

Wald der Tapferkeit

Sonnige Ebene

Vergessenes Land

An die Steine selbst kommt ihr dabei, wenn ihr in diesen Biomen den Boden mit eurer Schaufel umgrabt. Übrigens ist es dabei auch vollkommen egal, an welcher Stelle ihr genau mit dem Graben beginnt. Dadurch erhaltet ihr aber nicht nur Kieselsteine, je nach Region erhaltet ihr zusätzlich auch:

Erde im Wald der Tapferkeit, der Sonnigen Ebene und dem Vergessenen Land

Lehm in der Sonnigen Ebene und dem Vergessenen Land

Sand am Schillernden Strand

Die Kieselsteine tauchen dabei allerdings deutlich weniger häufig auf, als beispielsweise Sand. Ihr müsst also dranbleiben. Habt ihr eine Stelle bereits komplett abgegraben, müsst ihr übrigens wieder einige Stunden abwarten, damit die Gegenstände im Boden respawnen. Ihr könnt die Erde also nicht wieder zuschütten und direkt wieder ausgraben.

Mehr Guides zu Dreamlight Valley findet ihr hier:

Effektives Farmen

Auch wenn ihr den Prozess selbst nicht beschleunigen könnt, gibt es zumindest Wege, die Kieselsteine effektiver zu farmen. Dafür nehmt ihr einen Charakter mit, dem ihr den Bonus gegeben habt, mit dem ihr mehr Gegenstände beim Graben erhaltet. Gekennzeichnet ist das mit einem Schaufelsymbol. Noch hilfreicher ist es da, wenn möglichst viele eurer Bewohner*innen diesen Bonus haben und ihr auch ein hohes Freundschaftslevel mit eurem Grabe-Buddy erreicht habt. All das steigert die Chance, dass ihr beim Graben zusätzliche Kieselsteine erhaltet.

Noch ein kleiner Trick: Ihr könnt die gebuddelten Löcher übrigens nicht nur mit der Schaufel wieder zuschütten. Platziert ihr dort über das Möbel-Menü ein großes Objekt, werden die Löcher ebenfalls geschlossen.