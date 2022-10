Disney Dreamlight Valley-Multiplayer: So steht es um Koop im Early Access

Disney Dreamlight Valley ist eine entspannte Lebenssimulation und damit eigentlich perfekt dafür geeignet, das Spiel zusammen mit Freunden oder Freundinnen zu genießen. Tatsächlich gibt es dank des Sternenpfades auch bereits Online-Features im Spiel, beim Koop dagegen gibt es bislang sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Gibt es Multiplayer in Disney Dreamlight Valley?

Aktuell gibt es leider keine Möglichkeit, Disney Dreamlight Valley gemeinsam mit Freund*innen zu spielen. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt: Entwickler Gameloft hat nämlich bereits via Discord angekündigt, dass ein Koop-Modus in Planung ist.

Wann erscheint der Multiplayer? Dazu gibt es noch keinen genauen Termin. Das Entwicklerteam hat bereits zu bedenken gegeben, dass man sich erst einmal auf das Kerngameplay fokussieren wolle, bevor an anderen Features gewerkelt wird. Mit dem Multiplayer können wir also frühestens in der späten Early Access-Phase oder gar erst nach Release rechnen.

Wie wird der Koop in Dreamlight Valley aussehen?

Bislang sind die geplanten Funktionen für den Dreamlight Valley-Multiplayer noch recht überschaubar. Es soll nämlich einfach nur die Möglichkeit geben, die Valley unserer Freund*innen zu besuchen. Auf ein gemeinsames Dorf oder ähnliches müssen wir wohl vorerst verzichten.

Weitere News und Infos zu Disney Dreamlight Valley:

Wird es es Crossplay geben?

Konkret hat sich Gameloft noch nicht dazu geäußert, ob das Spiel auch im Crossplay über verschiedene Konsolen hinweg mit Freund*innen gespielt werden kann. Allerdings gibt es bereits jetzt Cross-Progression im Spiel, sodass ihr euren Spielstand auf andere Konsolen übertragen und dort weiterspielen könnt. Dafür müsst ihr dann ein Gameloft-Konto erstellen und Cloud-Speicherung nutzen. Es wäre also naheliegend, dass auch der Multiplayer plattformübergreifend ist.

Was wünscht ihr euch von einem Multiplayer-Modus für Disney Dreamlight Valley?