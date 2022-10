Disney Dreamlight Valley auf Nintendo Switch spielen: Das geht, allerdings nicht kostenlos

Disney Dreamlight Valley kann auch auf der Nintendo Switch gespielt werden, neben den anderen Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC). Allerdings sorgt die Release-Strategie von Gameloft und Disney für Verwirrung. Wir versuchen sie aufzulösen und klären, was es mit dem offiziellen Release-Termin in 2023 auf sich hat und ob die Animal Crossing-Alternative mit Disney-Figuren eigentlich etwas kostet.

Disney Dreamlight Valley ist eigentlicht Free2Play, aber erst zum offiziellen Release 2023

Gibt es Disney Dreamlight Valley auch für die Nintendo Switch? Ja, ihr könnt das neue entspannte Spiel auch auf der Nintendo Switch spielen. Auch wenn der eigentliche Release erst nächstes Jahr ansteht. Offiziell soll der Disney-Titel nämlich irgendwann 2023 erscheinen. Trotzdem ist es auch schon seit Anfang September spielbar.

Es ist im Early Access: Momentan befindet sich Disney Dreamlight Village noch im Early Access. Das bedeutet, dass ihr früheren Zugriff auf ein Spiel bekommt, das sich eigentlich noch in der Entwicklung befindet. Es ist noch nicht fertig und dementsprechend ändert sich noch einiges daran.

Was kostet Disney Dreamlight Valley? Eigentlich ist der Titel Free2Play. Aber die Release-Politik ist etwas verwirrend. Denn auch wenn Disney Dreamlight Valley kostenlos spielbar sein soll, gilt das im Moment noch nicht. Gratis wird nämlich nur die fertige Version zum offiziellen Release 2023.

Die Early Access-Fassung kostet: Wer Disney Dreamlight Valley unbedingt vor Release in einer noch unfertigen Roh-Fassung spielen will, kann das tun, muss aber dafür zahlen. Auf der Switch müsst ihr momentan mindestens 29,99 Euro hinblättern. Ihr bekommt dann aber immerhin auch einige exklusive Goodies, die es sonst nicht gibt.

Wer aber warten kann, bekommt nicht nur das komplett fertige Spiel mit allen Inhalten, sondern das Ganze auch noch kostenlos. Allerdings fällt der Umfang der aktuellen Early Access-Version bereits ziemlich groß aus und Disney Dreamlight Valley hat keine allzu großen Probleme mit fiesen Bugs (was zum Start der Vorab-Version aber durchaus der Fall war und auch weiterhin noch passieren kann).

Zusätzlich findet ihr auch jetzt schon einige der Monetarisierungs-Strategien im Spiel, die für den Free2Play-Launch maßgeblich sind. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mit Echtgeld ingame-Währung kaufen, um euch Möbel, Klamotten oder andere Cosmetics zu gönnen – obwohl ihr für die unfertige Vorabversion bereits bezahlt habt, wenn ihr jetzt spielt.

