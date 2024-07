Disney Dreamlight Valley schenkt euch jetzt für kurze Zeit 20 Gratis-Items auf einen Schlag - hier sind die Codes

Für Disney Dreamlight Valley gibt es neue Geschenk-Codes!

In Disney Dreamlight Valley läuft aktuell das "Festival of Foolishness". Darin könnt ihr nicht nur eine textbasierte Geschichte erleben, es spendiert euch zusätzlich auch neun neue Geschenk-Codes, mit denen ihr euch haufenweise Items sichern könnt – darunter auch Mondsteine und Traumscherben. Allerdings sind die Codes nur eine begrenzte Zeit verfügbar.

Das sind die neuen Geschenk-Codes in Dreamlight Valley

Wie schon im letzten Jahr verstecken sich auch diesmal gleich mehrere Codes im Event. Die könnt ihr als Teil der Story aufdecken, wir haben sie für euch aber auch hier zusammengetragen:

FOFFISH24 : 5 Fugu, 5 Königsfische, 5 Seeteufel

: 5 Fugu, 5 Königsfische, 5 Seeteufel FOFFLOWERS24 : 5 Sonnenblumen, 5 blaue Hortensien, 5 lila Hortensien, 5 pinke Hortensien, 5 weiße und rote Hortensien

: 5 Sonnenblumen, 5 blaue Hortensien, 5 lila Hortensien, 5 pinke Hortensien, 5 weiße und rote Hortensien FOFGEMS24 : 3 Diamanten, 3 Rubine, 2 Saphire

: 3 Diamanten, 3 Rubine, 2 Saphire FOFPRANK24 : 150 Mondsteine

: 150 Mondsteine FOFSHARDS24 : 10 Traumscherben, 10 Nachtscherben

: 10 Traumscherben, 10 Nachtscherben FOFSNOW24 : 25 Hartholz, 25 Seile

: 25 Hartholz, 25 Seile FOFSOUFFLE24 : 10 Souffles

: 10 Souffles FOFTHANKS24 : 150 Mondsteine

: 150 Mondsteine FOFWORKOUT24: 25 Eisenbarren, 25 Kokosnüsse

Hier könnt ihr nochmal anschauen, was euch im letzten großen Dreamlight Valley-Update erwartet hat:

1:25 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Mulan und Mushu in euer Dorf

Wollt ihr das textbasierte Abenteuer vom Festival of Foolishness trotzdem noch selbst absolvieren, könnt ihr das über die Webseite oder den Discord-Server des Spiels tun. Mit euren Entscheidungen könnt ihr dabei beeinflussen, wie die Geschichte ausgeht – allerdings ist sie nur in englischer Sprache verfügbar.

Wie lange sind die neuen Codes gültig? Das Festival of Foolishness läuft vom 16. Juli bis 16. August, nur in dieser Zeit könnt ihr euch also die Codes sichern.

Alle weiteren, gültigen Geschenk-Codes für Disney Dreamlight Valley findet ihr derweil hier:

Mehr zum Thema Disney Dreamlight Valley: Alle aktuellen Codes im Juli 2024 von Sebastian Zeitz

So löst ihr die Codes für Disney Dreamlight Valley ein:

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein

Wählt "Einfordern"

Sobald ihr die Geschenk-Codes eingelöst habt, werden die Items automatisch in euer Postfach geschickt. Ihr könnt sie dann aus dem Briefkasten direkt neben eurem Haus abholen. Achtet beim Einlösen der Codes auch auf die Großschreibung.

Was haltet ihr von den neuen Codes? Seid ihr mit den Items glücklich oder würdet ihr euch eher andere Geschenke wünschen?