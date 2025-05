Disney Dreamlight Valley verlangt mittlerweile kostbares Dreamlight für jeden Mumpitz und Fans haben genug davon

Da gehen die Dreamlight-Reserven schnell zuneige, wenn wir damit so vieles im Spiel bezahlen müssen.

Mit den regelmäßigen Updates bekommt Disney Dreamlight Valley immer wieder neue Gameplay- oder Quality-of-Life-Features spendiert. Viele davon kosten allerdings Dreamlight, eine Währung, die recht mühsam erspielt werden muss. Langsam übertreibt es Gameloft allerdings damit, finden viele Fans.

„Wen wollt ihr eigentlich veralbern?“

Stein des Anstoßes ist die neue Uncrafting-Station, die mit dem Alice-Update kürzlich ins Spiel kam. Eigentlich ist das erst einmal eine praktische Sache, denn an der Werkbank können wir bereits gebaute Items wieder in ihre Einzelteile zerlegen und so seltene Ressourcen wieder erstattet bekommen.

2:56 Disney Dreamlight Valley: Trailer zeigt, was alles im Alice im Wunderland-Update steckt

Diese Funktion gab es bisher in Dreamlight Valley nicht. Um einen nicht mehr benötigten Gegenstand loszuwerden, mussten wir ihn bisher gegen Gold verkaufen. Die verwendeten Crafting-Materialien gehen dabei aber verloren.

Das Problem: Um ein Item an der Station auseinanderzunehmen, müssen wir Dreamlight bzw. Traumscherben ausgeben. Die Währung lässt sich auf verschiedene Weise erspielen und hat auch nichts mit dem Premium-Shop zu tun, allerdings muss man für größere Beträge schon mal eine ganze Weile grinden.

Dabei ist das Zerlegen von Items eigentlich ein Standard-Feature, das in den Augen vieler Fans keine wertvollen Ressourcen verschlingen sollte, wie aktuell mit viel Zustimmung auf Reddit diskutiert wird (via Reddit).

Darum ist Dreamlight so wichtig

Neben der Uncrafting-Station verlangt das Spiel beispielsweise auch Dreamlight, um Tianas Schmortopf zu benutzen oder wenn man eine kleine Lagerkiste vergrößern will – und zwar nicht wenig. Eine Truhe von klein bis groß zu erweitern, kostet 10.000 Dreamlight.

Zur Einordnung: Die Daily-Challenges, mit denen sich hauptsächlich Dreamlight erspielen lässt, geben in der Regel zwischen 50 und 200 Dreamlight ab. Zwar sind die Aufgaben meist auch schnell zu erledigen, aber trotzdem kann das bloße Vergrößern einer Kiste damit in einen langwierigen Prozess ausarten.

Dazu kommt, dass das Bauen einer neuen großen Kiste lediglich 5.000 Dreamlight und einige Ressourcen kostet, was den hohen Preis des Erweiterns noch mehr in Frage stellt.

Dieser Umstand trifft vor allem diejenigen, die besonders viel Zeit in Disney Dreamlight Valley gesteckt haben. Während es am Anfang noch recht viele größere Quests gibt, mit denen man schnell an Dreamlight kommt, bleiben im Endgame im Wesentlichen nur noch die erwähnten Daily-Challenges.

Selbst wenn genug Dreamlight auf dem Konto liegt, bleibt es wertvoll. Mit neuen Charakter-Updates kommen regelmäßig neue Reiche ins Spiel, wie zuletzt bei Alice im Wunderland oder Aladdin. Das Öffnen dieser Bereiche ist Voraussetzung, um die jeweiligen Figuren freizuschalten und kostet ebenfalls jedes Mal 15.000 Dreamlight.

Eine mögliche Lösung wäre, dass Gameloft für Features wie die Uncrafting-Station oder das Vergrößern von Kisten einfach Gold verlangen könnte. Davon gibt es auf den Konten vieler Fans nämlich mehr als genug durch den Verkauf von Farming-Erzeugnissen (und natürlich Kürbissen).

Was denkt ihr: Stören euch die ständigen Dreamlight-Kosten für kleine Gameplay-Features oder kommt ihr gut damit klar?