Disney Dreamlight Valley: Sally freischalten - So startet ihr die "Eine wunderbare Überraschung"-Quest und findet alle Spinnennetze für "Die gewebte Brücke"

Ab sofort könnt ihr in Disney Dreamlight Valley den neuen Charakter Sally freischalten. Nach ziemlich genau einem Jahr könnt ihr sie wieder mit ihrem Partner Jack aus A Nightmare Before Christmas vereinen, der letztes Jahr zu Weihnachten mit dazu kam.

Um Sally in euer Dorf zu holen, müsst ihr allerdings erst ein paar Bedingungen erfüllen. Allem voran müsst ihr Jacks Questreihe beendet haben, was auch bedeutet, dass ihr euer Freundschaftslevel mit ihm auf Stufe 10 erhöht habt. Falls euch der Kürbiskönig noch fehlt, schaut am besten in unseren Guide für Jack Skellington rein und schließt seine Aufgaben ab.

Wie Sally im Spiel aussieht, könnt ihr euch vorab hier im neuen Trailer anschauen:

0:49 Disney Dreamlight Valley: Neues Update mit Sally und neuen kostenlosen Funktionen jetzt verfügbar

Sallys Quest freischalten: Das müsst ihr vorher leisten

Es gibt mehrere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Erst wenn ihr sie abgearbeitet habt, könnt ihr die Puppe aus Halloween Town zu euch holen.

Diese Bedingungen gibt es für Sallys Quest:

Ihr habt Jacks komplette Questreihe abgeschlossen (zu unserem Guide)

abgeschlossen (zu unserem Guide) Ihr habt Mirabels erste Quest "Mirabel mischt sich ein" abgeschlossen

abgeschlossen Ihr habt Vanellope freigeschaltet

freigeschaltet Ihr habt mit Merlin die Hauptquest von Dreamlight Valley abgeschlossen

Habt ihr alles erledigt, findet ihr einen Brief von Jack in eurem Briefkasten. Darin sagt er euch, dass es im Haus von Anna Spinnenweben gibt.

So löst ihr "Eine wunderbare Überraschung" und "Die gewebte Brücke"

So löst ihr die Quest "Eine wunderbare Überraschung" Lest Jacks Brief an eurem Briefkasten Geht zu Annas Haus und entfernt alle drei Spinnenweben Redet mit Kristoff Nun startet die Quest "Die gewebte Brücke"

So löst ihr die Quest "Die gewebte Brücke" Geht wieder zu Jack, er sagt euch, wo ihr weitere Netze findet Entfernt die Spinnenweben aus den Häusern von Mirabel, Vanellope und Remy und bringt sie zu Jack Ihr müsst einen Spinnentrank brauen: 1x leere Flasche, 1x Blaubeerkuchen, 4x Rote Glockenblumen, 4x Nachtscherben, 6x Baumwolle, 8x Pilze Bringt Jack den Trank und gebt ihn in den Kessel, daraufhin holt Jack Sally in euer Dorf und ihr könnt sie begrüßen!



Habt ihr all das erledigt, könnt ihr Sally endlich in eurem Tal willkommen heißen und wie mit den anderen Figuren auch interagieren. Wie üblich könnt ihr bis zu 10 Freundschaftsstufen bei ihr aufsteigen und schaltet damit ihr persönlichen Quests und weitere Belohnungen frei.

Sallys Freundschaftsbelohnungen

Wie alle Charaktere in Disney Dreamlight Valley bringt auch Sally für jedes Freundschaftslevel eine eigene Belohnung mit. Außerdem schließt ihr gemeinsam mit der Kürbiskönigin wie üblich eine neue Questreihe ab. Deren Aufgaben schaltet ihr auf den Freundschaftsstufen 2, 4, 7 und 10 frei.

Die freigeschalteten Items drehen sich um das zusammengenähte Patchwork-Design. Passend dazu gibt es unter anderem ein neues Kleid, einen Teppich und ein Bett. Dazu kommen Motive für den Editor und die üblichen Gold-Beutel auf Stufe 4 (500 Münzen) und Stufe 7 (1.000 Münzen).