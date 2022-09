Disney Dreamlight Valley: Gießkanne finden und was ihr damit alles tun könnt

In Disney Dreamlight Valley bekommen wir einige Werkzeuge an die Hand, mit denen wir Ressourcen ab- und anbauen bzw. etwas fangen oder finden können: Eine Schaufel, eine Spitzhacke, eine Angelrute und eine Gießkanne. Letztere ist zum Spielbeginn nicht unbedingt einfach zu finden. Wir verraten euch, wo ihr die Gießkanne findet und was ihr noch über das Werkzeug wissen solltet.

Fundort der Gießkanne

Die Werkzeuge bekommen wir alle recht früh im Spiel, denn immerhin benötigen wir sie direkt. Während beispielsweise die Spitzhacke recht schnell auf dem Hauptplatz, also in dem Bereich in dem unser eigenes Haus steht, finden können, versteckt sich die Gießkanne etwas. Dabei befindet sie sich direkt neben unserem Haus, rechts in dem kleinen Gartenbereich. Dort findet ihr die Gießkanne etwas versteckt hinter den kaputten Holzfässern.

Habt ihr die Gießkanne erhalten, kann sie über das Werkzeugrad ausgewählt werden.

Wofür die Gießkanne wichtig ist

Die Frage, wofür wir die Gießkanne brauchen, klingt erst einmal unnötig, denn eigentlich dürfte jedem klar sein, dass wir damit Blumen, Obst und Gemüse gießen. Allerdings ist sie auch noch für andere Dinge gut. Mit hier können wir auch Objekte entfernen.

Die Gießkanne wird benötigt für:

Feldarbeit

verwelkte Pflanzen wieder frisch gießen (sonst kann damit nicht interagiert werden)

große Pilze entfernen (nur mit Upgrade)

Upgrade für die Gießkanne

Um die Gießkanne zu verbessern, müssen wir Freundschafts-Quests mit Merlin erledigen, bis wir zur Quest "Die letzte Prüfung" kommen. Gegen Ende der Quest upgradet Merlin die Gießkanne für uns, damit die die große Pilze entfernen können.

Mit dem Upgrade ist die Quest aber noch nicht vorbei. Erst wenn ihr die großen Pilze entfernt habt, könnt ihr die Quest komplett abschließen und einen Hut als Belohnung erhalten.

