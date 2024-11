Disney Dreamlight Valley DLC: Einfache Farming-Methode lässt euch schnell neue Gebiete freischalten, aber ihr müsst früh dran sein

Tinte versperrt euch den Weg, aber es gibt eine Abkürzung!

Disney Dreamlight Valley hat gerade die zweite Erweiterung The Storybook Vale gestartet. Wie schon im Hauptspiel und dem DLC A Rift In Time müsst ihr die neuen Biome nach und nach freischalten, indem ihr verschlossene Tore mit Geschichtsmagie öffnet. Fans haben einen Weg gefunden, wie ihr sehr früh richtig viel davon farmen könnt (via Reddit).

Einen Haken hat das Ganze: Der Trick funktioniert nur direkt am Anfang des Spiels in der Bibliothek, bevor ihr mit Merida das Gebiet Die Bindung betretet. Falls ihr direkt zum Release losgespielt habt, seid ihr womöglich schon über diesen Punkt hinaus. Wenn die Einleitung dagegen noch vor euch liegt, macht euch bereit!

1:00 Disney Dreamlight Valley-DLC: The Storybook Vale ist jetzt erschienen

Das müsst ihr beachten

Um die Tore zu einem neuen Gebiet zu öffnen, müsst ihr Geschichtsmagie abgeben. Die bekommt ihr wie immer über die Dreamlight-Herausforderungen. Im DLC heißen sie Geschichts-Pflichten, die Mechanik bleibt aber dieselbe. Die täglichen Challenges könnt ihr am Anfang leicht ausnutzen.

Wenn ihr im DLC ankommt, trefft ihr zuerst auf Merida. Sie führt euch zur Wissenshüterin, einem sprechenden Geschichtsbuch. Folgt einfach ganz normal Meridas Quest, bis ihr das Herrschaftliche Netz freischaltet. Damit könnt ihr ab sofort Schnipsel fangen, das sind kleine Papiervögel, die überall herumfliegen.

Ganz wichtig: Merida wird euch irgendwann dazu auffordern, 500 Geschichtsmagie zu sammeln, um das erste Tor zum Gebiet Die Bindung zu öffnen. Für diese Farming-Methode dürft ihr das nicht machen. Seid ihr über diesen Punkt hinaus, funktioniert es nicht mehr.

Sobald ihr das Herrschaftliche Netz habt, könnt ihr Jagd auf diese kleinen Vögel machen.

11.500 Geschichtsmagie direkt zu Beginn

Der Trick liegt nämlich darin, dass eure täglichen Challenges zu diesem frühen Zeitpunkt offenbar immer die Aufgabe enthalten, zwei oder drei Schnipsel zu fangen. Habt ihr das geschafft, löst ihr die Herausforderung ganz normal ein und bekommt als Belohnung Geschichtsmagie.

Da ihr zu diesem Zeitpunkt noch in der Bibliothek eingesperrt seid und es noch keine anderen Möglichkeiten für Daily Challenges gibt, bekommt ihr immer wieder diese sehr leichte Aufgabe. Das Gebäude ist klein, ihr müsst also nie lange suchen, bis ihr den nächsten Schnipsel seht.

Laut Fan-Berichten zieht das Spiel bei 11.500 Geschichtsmagie allerdings eine Grenze. Das reicht zwar nicht, um alle neuen Biome zu öffnen, aber ihr kommt damit ziemlich weit. Die ersten beiden Barrieren kosten 2.000, die Folgenden je 5.000 Geschichtsmagie.

Wir können diese Methode leider nicht mehr überprüfen, weil wir erst nach dem Freischalten der Bindung über diesen Tipp gestolpert sind. Mehrere User bestätigen allerdings, dass der Trick funktioniert. Falls ihr also die Möglichkeit habt, könnt ihr hier ordentlich Zeit sparen.