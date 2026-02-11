Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”

Ab sofort könnt ihr Susi und Strolch gemeinsam bei euch einziehen lassen. Das müsst ihr beachten!

Maximilian Franke
11.02.2026 | 15:33 Uhr

So startet ihr die Quest zum Freischalten von Susi und Strolch. So startet ihr die Quest zum Freischalten von Susi und Strolch.

Mit dem kostenlosen Update “Verliebte Hunde” könnt ihr ab sofort Susi und Strolch in Disney Dreamlight Valley freischalten. Welche Voraussetzungen es gibt und wie ihr die erste, gleichnamige Quest startet, erfahrt ihr hier.

So startet ihr die Quest “Verliebte Hunde”

Für Susi und Strolch gibt es einen neuen Realm im Traumschloss. Um den zu betreten, gibt es keine besonderen Quest-Voraussetzungen, allerdings müsst ihr die Tür mit Dreamlight öffnen. Wie hoch der Preis ist, hängt davon ab, wie viele Realms ihr bereits geöffnet habt. Maximal kostet euch das Betreten aber 15.000 Dreamlight.

Video starten 3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

Sobald ihr den Realm betretet, müsst ihr zwei kleine Storylines verfolgen.

  • Hundefänger: In der ersten Geschichte stellt ihr das berühmte Spaghetti-Dinner nach, doch ihr werden von fiesen Hundefängern überrascht und müsst fliehen.
  • Spaghetti-Regen: In der zweiten Story wird die Heimatstadt der beiden von einem mysteriösen Fleischbällchen-Sturm heimgesucht, den ihr gemeinsam untersuchen müsst.

In Arbeit: Da Susi und Strolch noch taufrisch sind, schauen wir uns die gesamte Quest an und ergänzen den Artikel ggf. mit Tipps und Lösungen für mögliche knifflige Stellen.

Folgt einfach den Questschritten, bis ihr alle Aufgaben im neuen Realm erledigt habt. Nach getaner Arbeit könnt ihr wie gewohnt das Haus der beiden in eurem Tal platzieren und eure Bindung zu Susi und Strolch steigern.

Für beide Hunde gibt es auch wieder Freundschaftsquests und Belohnungen, mit denen ihr noch einmal Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts freischalten könnt.

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC
von Eleen Reinke
Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit, Patch Notes und Release von “Verliebte Hunde” im Liveticker
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Ab morgen geht endlich eine Quest weiter und ihr braucht dafür dringend Items, die seit Monaten in eurer Lagerkiste verschimmeln
von Maximilian Franke

Was steckt noch im Update?

Zusätzlich zum Pfoten-Duo startet euch ein neuer Sternenpfad und es gibt neue Geheimnisse in der Spielwelt zu entdecken – so wird etwa endlich die Memento-Quest fortgesetzt, für die ihr einige Gegenstände braucht, die vermutlich schon seit Monaten in euren Lagerkiste herumliegen.

Im Laufe der aktuellen Season gibt es zudem drei Events. Das erste startet bereits mit dem Susi und Strolch-Update am 11. Februar und lässt euch herzförmige Pralinen zum Valentinstag sammeln.

Was denkt ihr: Gefällt euch das Susi und Strolch-Update von Disney Dreamlight Valley? 

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 10 Minuten

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC

vor 37 Minuten

Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”

vor 52 Minuten

Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit, Patch Notes und Release von “Verliebte Hunde” im Liveticker

vor 4 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Ab morgen geht endlich eine Quest weiter und ihr braucht dafür dringend Items, die seit Monaten in eurer Lagerkiste verschimmeln
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC   51     14

vor 12 Minuten

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC
Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter   18     3

vor 37 Minuten

Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”

vor 39 Minuten

Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”
91 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat uns 100 Stunden gefesselt und ist jetzt richtig günstig!

vor 39 Minuten

91 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat uns 100 Stunden gefesselt und ist jetzt richtig günstig!
mehr anzeigen