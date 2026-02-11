Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch freischalten: So holt ihr das Hundepärchen in euer Dorf und startet “Verliebte Hunde”

So startet ihr die Quest zum Freischalten von Susi und Strolch.

Mit dem kostenlosen Update “Verliebte Hunde” könnt ihr ab sofort Susi und Strolch in Disney Dreamlight Valley freischalten. Welche Voraussetzungen es gibt und wie ihr die erste, gleichnamige Quest startet, erfahrt ihr hier.

So startet ihr die Quest “Verliebte Hunde”

Für Susi und Strolch gibt es einen neuen Realm im Traumschloss. Um den zu betreten, gibt es keine besonderen Quest-Voraussetzungen, allerdings müsst ihr die Tür mit Dreamlight öffnen. Wie hoch der Preis ist, hängt davon ab, wie viele Realms ihr bereits geöffnet habt. Maximal kostet euch das Betreten aber 15.000 Dreamlight.

Sobald ihr den Realm betretet, müsst ihr zwei kleine Storylines verfolgen.

In der ersten Geschichte stellt ihr das berühmte Spaghetti-Dinner nach, doch ihr werden von fiesen Hundefängern überrascht und müsst fliehen. Spaghetti-Regen: In der zweiten Story wird die Heimatstadt der beiden von einem mysteriösen Fleischbällchen-Sturm heimgesucht, den ihr gemeinsam untersuchen müsst.

In Arbeit: Da Susi und Strolch noch taufrisch sind, schauen wir uns die gesamte Quest an und ergänzen den Artikel ggf. mit Tipps und Lösungen für mögliche knifflige Stellen.

Folgt einfach den Questschritten, bis ihr alle Aufgaben im neuen Realm erledigt habt. Nach getaner Arbeit könnt ihr wie gewohnt das Haus der beiden in eurem Tal platzieren und eure Bindung zu Susi und Strolch steigern.

Für beide Hunde gibt es auch wieder Freundschaftsquests und Belohnungen, mit denen ihr noch einmal Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts freischalten könnt.

Zusätzlich zum Pfoten-Duo startet euch ein neuer Sternenpfad und es gibt neue Geheimnisse in der Spielwelt zu entdecken – so wird etwa endlich die Memento-Quest fortgesetzt, für die ihr einige Gegenstände braucht, die vermutlich schon seit Monaten in euren Lagerkiste herumliegen.

Im Laufe der aktuellen Season gibt es zudem drei Events. Das erste startet bereits mit dem Susi und Strolch-Update am 11. Februar und lässt euch herzförmige Pralinen zum Valentinstag sammeln.

