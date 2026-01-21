Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter

Schon in wenigen Wochen geht der neueste Shooter von den Halo- und Destiny-Machern an den Start. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Spiel.

Tobias Veltin
21.01.2026 | 11:10 Uhr

Marathon ist der neueste Shooter aus dem Hause Bungie – und setzt voll auf Multiplayer. Marathon ist der neueste Shooter aus dem Hause Bungie – und setzt voll auf Multiplayer.

Inhaltsverzeichnis
Entwickler Bungie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem mit zwei Shooter-Serien einen Namen gemacht – Halo und Destiny.

Dementsprechend gespannt durfte man auf das nächste Projekt des Studios sein. 2023 wurde Marathon im Rahmen eines PlayStation Showcase enthüllt, bis zum Release des Shooters dauert es nun nicht mehr lang. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zum Spiel.

Release: Wann kommt Marathon raus?

  • 5. März 2026

Ursprünglich hätte Marathon schon im September 2025 erscheinen sollen. Doch der nicht zufriedenstellende Zustand des Spiels zum damaligen Zeitpunkt sowie diverse andere negative Schlagzeilen rund um das Spiel – etwa ein Plagiatsskandal – veranlassten Bungie zu einer Verschiebung.

War danach lange Zeit nur von "März 2026" die Rede gewesen, wurde dies Mitte Januar 2026 konkretisiert. Der finale Release-Termin ist der 5. März 2026.

Video starten 1:56 Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter

Plattformen: Für welche Systeme erscheint Marathon?

  • PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Marathon kommt zum Release für die drei "großen" aktuellen Systeme raus, eine Version für die Switch 2 ist bislang nicht bestätigt. Ebenfalls gehen sämtliche Last-Gen-Konsolen (PS4, Xbox One, Switch 1) leer aus.

Cross-Play und Cross-Save: Ihr könnt Marathon auch zusammen mit Spielenden auf anderen Plattformen zocken. Außerdem werden eure Spielstände plattformübergreifend gespeichert, ihr könnt also beispielsweise auf der Konsole beginnen und später mit demselben Spielstand in der PC-Version weitermachen.

Kein Account-Zwang: Wie Bungie im Jahr 2025 offiziell bestätigt hat, wird es für die Xbox- und PC-Versionen keine Pflicht geben, einen PSN-Account für die Nutzung von Marathon zu erstellen.

Sony hats endlich gelernt: Kein Account-Zwang auf Xbox und PC für neuen Bungie-Shooter Marathon
von Jonas Herrmann
Sony hats endlich gelernt: Kein Account-Zwang auf Xbox und PC für neuen Bungie-Shooter Marathon

Beta-Phase: Wann kann ich Marathon ausprobieren?

Im Laufe der Entwicklungszeit gab es bereits mehrere (geschlossene) Playtests für Marathon, in denen die Community das Spiel ausprobieren und Feedback geben konnte.

Noch vor dem Release im März soll es eine weitere Playtest/Beta-Phase geben. Bungie hat zwar noch keinen konkreten Zeitraum bekannt gegeben, es dürfte aber auf den Februar 2026 hinauslaufen. Wir werden den Artikel updaten, sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr mehr zum Gameplay von Marathon, dem Preismodell und den Editionen sowie den PC-Systemvoraussetzungen für den Shooter.

1 von 4

nächste Seite

