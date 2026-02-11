Disney Dreamlight Valley Valentinstag-Event 2026: So schnappt ihr euch alle Belohnungen für “Valentinstag im Tal”

Mit dem kostenlosen Disney Dreamlight Valley-Update zu Susi und Strolch startet auch das neue Event “Valentinstag im Tag”. Passend dazu dreht sich natürlich alles um die Pärchen, die bereits im Traumtal mit dabei sind. Helft ihnen, und ihr könnt ein paar Belohnungen abstauben.
So funktioniert “Valentinstag im Tal”
Vom 11. bis 25. Februar könnt ihr jeden Tag eine besondere Quests abschließen, für die ihr herzförmige Pralinen als Belohnung bekommt. Diese sind wiederum ideale Geschenke, um die Freundschaft zu euren Figuren zu erhöhen.
Wenn ihr den maximalen Freundschafts-Boost aus dem Event holen wollt, müsst ihr euch also täglich einloggen und die Aufgaben erledigen, um möglichst viele herzförmige Pralinen zu farmen (via Gameloft).
Alle Event-Quests sind gesperrt – was tun?
Jeden Tag ist nur eine Quest aktiv. Um Mitternacht (Ortszeit) wechselt die verfügbare Aufgabe. Wer dran ist, wird vom Spiel zufällig ausgewählt, aber ihr seht alle möglichen Questgeber im Event-Tab unter "Aufgaben". Bei Paaren müsst ihr beide Figuren freigeschaltet haben, um die Aufgabe starten zu können.
Die aktive Quest sollte Lila markiert sein. Aktuell scheint es aber noch Probleme zu geben. Falls alle Quest bei euch blau markiert sein sollten – und damit inaktiv sind – könnt ihr womöglich erstmal nichts weiter tun und müsst gegebenfalls auf den nächsten Reset warten.
Questgeber sind Merlin, Remy, Dagobert und alle Pärchen des Tals:
- Micky und Minnie
- Donald und Daisy
- Anna und Kristoff
- Belle und das Biest
- Erik und Arielle
- EVE und WALL-E
- Flynn und Rapunzel
- Jasmin und Aladdin
- Susi und Strolch
- Sally und Jack
- Simba und Nala
Neue Pflichten des Valentinstag-Events
Neben den täglichen Event-Quests könnt ihr noch zwei neue Erfolge abschließen, für die ihr jeweils eine exklusive Belohnung bekommt:
- Amours bester Helfer: Schließt zwei tägliche Event-Quests ab.
- Belohnung: Foto-Rahmen "Funkelnde Herzen"
- Liebesbonbons: Verschenkt fünf herzförmige Pralinen.
- Belohnung: Rote Valentinstag-Blütenblätter
Das war es auch schon wieder! Allzu viel freischalten könnt ihr zwar nicht, dafür bietet sich das Event aber sehr gut an, um liegengelassene Freundschaften recht schnell auf Vordermann zu bringen. Das gilt auch für Susi und Strolch, die ebenfalls neu ins Spiel kommen.
Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Valentinstag-Event?
