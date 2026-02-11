Disney Dreamlight Valley Valentinstag-Event 2026: So schnappt ihr euch alle Belohnungen für “Valentinstag im Tal”

Alle Infos zum neuen Valentinstag-Event in Disney Dreamlight Valley.

Mit dem kostenlosen Disney Dreamlight Valley-Update zu Susi und Strolch startet auch das neue Event “Valentinstag im Tag”. Passend dazu dreht sich natürlich alles um die Pärchen, die bereits im Traumtal mit dabei sind. Helft ihnen, und ihr könnt ein paar Belohnungen abstauben.

So funktioniert “Valentinstag im Tal”

Vom 11. bis 25. Februar könnt ihr jeden Tag eine besondere Quests abschließen, für die ihr herzförmige Pralinen als Belohnung bekommt. Diese sind wiederum ideale Geschenke, um die Freundschaft zu euren Figuren zu erhöhen.

Wenn ihr den maximalen Freundschafts-Boost aus dem Event holen wollt, müsst ihr euch also täglich einloggen und die Aufgaben erledigen, um möglichst viele herzförmige Pralinen zu farmen (via Gameloft).

Alle Event-Quests sind gesperrt – was tun?

Jeden Tag ist nur eine Quest aktiv. Um Mitternacht (Ortszeit) wechselt die verfügbare Aufgabe. Wer dran ist, wird vom Spiel zufällig ausgewählt, aber ihr seht alle möglichen Questgeber im Event-Tab unter "Aufgaben". Bei Paaren müsst ihr beide Figuren freigeschaltet haben, um die Aufgabe starten zu können.

Die aktive Quest sollte Lila markiert sein. Aktuell scheint es aber noch Probleme zu geben. Falls alle Quest bei euch blau markiert sein sollten – und damit inaktiv sind – könnt ihr womöglich erstmal nichts weiter tun und müsst gegebenfalls auf den nächsten Reset warten.

Questgeber sind Merlin, Remy, Dagobert und alle Pärchen des Tals:

Micky und Minnie

Donald und Daisy

Anna und Kristoff

Belle und das Biest

Erik und Arielle

EVE und WALL-E

Flynn und Rapunzel

Jasmin und Aladdin

Susi und Strolch

Sally und Jack

Simba und Nala

Neue Pflichten des Valentinstag-Events

Neben den täglichen Event-Quests könnt ihr noch zwei neue Erfolge abschließen, für die ihr jeweils eine exklusive Belohnung bekommt:

Amours bester Helfer: Schließt zwei tägliche Event-Quests ab. Belohnung: Foto-Rahmen "Funkelnde Herzen"

Schließt zwei tägliche Event-Quests ab. Liebesbonbons: Verschenkt fünf herzförmige Pralinen. Belohnung: Rote Valentinstag-Blütenblätter

Verschenkt fünf herzförmige Pralinen.

Das war es auch schon wieder! Allzu viel freischalten könnt ihr zwar nicht, dafür bietet sich das Event aber sehr gut an, um liegengelassene Freundschaften recht schnell auf Vordermann zu bringen. Das gilt auch für Susi und Strolch, die ebenfalls neu ins Spiel kommen.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Valentinstag-Event?