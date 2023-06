Das nächste große Update für Dreamlight Valley steht unmittelbar bevor.

Dass Disney Dreamlight Valley in der nächsten Zeit ein Update bekommen würde, war schon länger bekannt. Nur ein Termin fehlte bislang noch. Und auch, wenn Entwickler Gameloft nach wie vor keinen genauen Termin nennt, gibt es nun endlich einen konkreten Anhaltspunkt, wann ihr euch Update 5 auf die Festplatte laden dürft.

Wann ist es soweit? "Anfang Juni". Das wurde in einem Update auf dem offiziellen Dreamlight Valley-Blog sowie Twitter bekannt gegeben. Es dürfte also nur noch wenige Tage dauern, bis das Update veröffentlicht wird.

Der neue Content-Patch erweitert Dreamlight Valley um einige Inhalte und Funktionen. Dazu zählen unter anderem:

Cinderella als neuer Charakter

Regenschirme als neue Items

Außerdem gibt es eine gute Neuigkeit für alle, die ihr eigenes Heim in der Spielwelt nicht nur im Startgebiet platzieren wollen. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel:

Im Laufe des Jahres steht noch einiges an

Zusätzlich zum "Termin" für Update Nummer 5 gab Gameloft noch einen Ausblick auf die weiteren kommenden Inhalte für 2023, präsentierte also eine Roadmap. Die ist zwar noch ziemlich unspezifisch, verrät aber immerhin schon mal, auf was ihr euch in den kommenden Monaten einstellen könnt.

Sommer-Update: Neue Bewohnerin Vanellope (aus Ralph reichts), ein neues, noch nicht enthülltes Feature sowie Ingame-Preise

Neue Bewohnerin Vanellope (aus Ralph reichts), ein neues, noch nicht enthülltes Feature sowie Ingame-Preise September-Update: Ein komplett neues Königreich, Belle (aus Die Schöne und das Biest) als Charakter und "weitere Überraschungen"

Ein komplett neues Königreich, Belle (aus Die Schöne und das Biest) als Charakter und "weitere Überraschungen" Ende 2023: Weitere Charaktere, Multiplayer-Option, ein neues Royal Tool und weiterer Überraschungen.

Der Early Access von Disney Dreamlight Valley startete im September letzten Jahres. Seitdem wurde der Titel bereits mit einigen Updates und Neuerungen bedacht. Im April kamen unter anderem Simba und Nala aus Der König der Löwen als neue Charaktere samt thematisch passendem Königreich hinzu.

Auf welche Inhalte in DDV freut ihr euch besonders?