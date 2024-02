Disney Dreamlight Valley-Update 9 hat endlich einen Termin und kommt für alle kostenlos

DDVs neunte Update hat endlich einen Release-Termin.

Seit Disney Dreamlight Valley am 5. Dezember 2023 den Early Access-Status verlassen hat und um die Erweiterung 'A Rift Apart' erweitert wurde, war es recht still um die Lebenssimulation. Dabei wussten wir durch die Roadmap bereits, dass noch im Winter 2023/24 ein neues großes Update auf uns wartet. Nach zahlreichen kleinen Teasern ohne Datum wurde es jetzt aber endlich angekündigt.

Wann kommt Update 9 heraus? am 28. Februar 2024

am 28. Februar 2024 Um wie viel Uhr wird es freigeschaltet? voraussichtlich gegen 15 Uhr deutscher Zeit

voraussichtlich gegen 15 Uhr deutscher Zeit Kostet das Update etwas? nein, es ist für alle Spieler*innen kostenlos

Wir werden euch am 28. Februar über das Update auf dem Laufenden halten. Schaut also dann gerne auf GamePro.de vorbei.

Was erwartet uns in dem neuen Update? Die Roadmap, die Entwickler Gameloft letzten Dezember veröffentlicht hat, verriet bereits grob, was Update 9 liefert. So warten mit Sully und Mike (Monster AG) zwei neue Charaktere darauf, in unser Valley zu ziehen, was auch wieder entsprechende Quest und ein neues Reich mit sich bringen wird.

Außerdem wurde über X (ehemals Twitter) erst gestern bestätigt, dass Dagoberts Laden durch das Update erweitert wird, was uns keine Sternenmünzen im Spiel kosten wird. Das Store-Upgrade bringt unter anderem eine verbesserte Rotation der angebotenen Waren und ein erhöhtes tägliches Kauflimit mit sich.

Natürlich erwartet uns auch ein neuer Sternenpfad, über den wir durch Ingame-Währung neue Gegenstände freischalten können.

Wie wär's außerdem mit der berühmten Walt Disney-Statue? Die wurde ebenfalls bereits mit einem kleinen Clip angeteast:

Die bereits erwähnte Roadmap (hier oben verlinkt) hat uns auch schon einen Ausblick auf weitere Updates gegeben. So dürfen wir uns bis in den Sommer rein noch auf drei weitere große Updates freuen, die unter anderem Tiana (Küss den Frosch) als neuen Charakter zu bringen scheint. Außerdem wird die Geschichte der Erweiterung 'A Rift Apart' erweitert.