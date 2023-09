Disney Dreamlight Valley bestätigt neben Belle noch einen weiteren Charakter fürs nächste Update

Belle gabs bereits auf einem der ersten Bilder zu DDV zu sehen.

Im September erwartet uns wieder ein großer Patch für Disney Dreamlight Valley – das wissen wir bereits durch die Roadmap. Und auch, welche Inhalte uns das kommende Update 7 bringen wird, wurde in dem Rahmen schon verraten. Zumindest teilweise.

So geht es für uns in ein neues Reich, das an "Die Schöne und das Biest" angelehnt ist und sich hinter der Tür mit dem Rosen-Symbol versteckt. Durch neue Quests werden wir sicherlich Belle freischalten können, auf die wir schon lange warten.

Aber was wäre Belle ohne das Biest? Das dachten sich Disney und Entwickler Gameloft wohl auch und bestätigten nun über einen kleinen Post passend zum einjährigen Geburtstag des Spiels, dass es ebenfalls ein neuer Charakter sein wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dass Biest ebenfalls ein neuer Charakter sein wird, ist aber nicht das Einzige, das uns das leicht animierte Bild verrät. Schauen wir uns den Hintergrund an, entdecken wir noch ein paar weitere Details.

Schloss: Entweder handelt es sich um das Haus von Belle und/oder dem Biest, oder es handelt sich um einen Shop-Skin für unser eigenes Heim.

Entweder handelt es sich um das Haus von Belle und/oder dem Biest, oder es handelt sich um einen Shop-Skin für unser eigenes Heim. Rosen: Ein wichtiges Symbol in "Die Schöne und das Biest". Sie werden scheinbar eine wichtige Rolle in den Quests spielen.

Ein wichtiges Symbol in "Die Schöne und das Biest". Sie werden scheinbar eine wichtige Rolle in den Quests spielen. Piraten-Papagei: Hier lässt sich nur schwer vermuten, womit er zusammenhängt.

Hier lässt sich nur schwer vermuten, womit er zusammenhängt. Torbogen, Kürbisse und gekringelter Baum: Dabei dürfte es sich um neue Items aus dem neuen Sternenpfad handeln, die an "Nightmare before Christmas" angelehnt sind.

Dabei dürfte es sich um neue Items aus dem neuen Sternenpfad handeln, die an "Nightmare before Christmas" angelehnt sind. Grüner Wasserspeier: Hier lässt sich nur schwer sagen, wie er ins Bild passt.

Wollt ihr mehr zur Roadmap und dem letzten großen neuen Feature wissen, dann schaut hier rein:

Wann kommt das September-Update? Einen Termin für das "Enchanted Adventure"-Update verrät der Teaser leider nicht. Allzu lange kann es aber nicht mehr dauern, immerhin handelt es sich um das September-Update.

Disney Dreamlight Valley befindet sich nach wie vor im Early Access. Wann das Spiel final auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC erscheint, ist noch unklar.

Was erhofft ihr euch um nächsten DDV-Update?