Disney Dreamlight Valley: Datum und Uhrzeit des Dezember-Updates mit Toy Story

Disney Dreamlight Valley bekommt schon sehr bald sein zweites großes Update. Das bringt nicht nur das Toy Story-Königreich, neue Charaktere und einen neuen Sternenpfad ins Spiel, sondern noch dazu einen winterlichen Look. Ihr werdet aber wahrscheinlich nicht direkt am Morgen loszocken können, sondern müsst euch etwas gedulden.

Um diese Uhrzeit können wir vermutlich mit dem Dreamlight Valley-Update rechnen:

Datum: 6. Dezember 2022

6. Dezember 2022 Start-Uhrzeit: voraussichtlich um 15 Uhr deutscher Zeit*

*So ergibt sich die Uhrzeit: Entwickler Gameloft hat noch keine genaue Uhrzeit für das Update bekanntgegeben. Da das letzte große Update mit dem Löwen Scar aber gegen 15 Uhr deutscher Zeit live gegangen ist, ist auch diesmal ein Release um diese Uhrzeit durchaus wahrscheinlich. Wir berichten auf GamePro darüber, sobald die konkreten Inhalte des neuen Updates bekannt sind.

Speichert das Spiel vor dem Update: Bereits zum letzten Update hat Gameloft eine Anleitung ausgegeben, wie ihr das Update am besten installiert. Befindet ihr euch gerade im Dreamlight Valley, wenn das Update live geht, speichert das Spiel auf jeden Fall (auch per Cloud, falls ihr Cross-Save nutzt) und schließt es. Habt ihr das Update dann runtergeladen, könnt ihr das Spiel wieder starten und solltet direkt wieder speichern. Dann sollten alle Inhalte des Updates verfügbar sein.

Hier könnt ihr euch bis dahin den ersten Ankündigungstrailer zum Update anschauen:

1:19 Disney Dreamlight Valley bekommt schon bald ein Toy Story-Update

Mehr zu Disney Dreamlight Valley:

Auf die Patch Notes zum großen Update warten wir zwar noch, viele der Inhalte sind aber bereits bekannt. So kommt mit der Toy Story-Welt ein neues Königreich ins Spiel und mit ihm auch der Charakter Woody als Dorfbewohner. Auch ein frischer Sternenpfad und neue Bekleidung sind angekündigt. In einem Tweet hat Gameloft zudem weitere Hinweise auf die Inhalte angeteast. So kommt wohl auch der Charakter Stitch ins Spiel und es wird einen winterlichen Look für die Spielwelt geben. Alle bekannten Infos und angeteasten Inhalte zum Dreamlight Valley-Update findet ihr auch hier.

