Disney+ für 1,99€: Film- und Serienhits von Star Wars über Marvel bis Avatar jetzt günstig streamen

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch das Abo bei Disney Plus für schlappe 1,99€ im Monat sichern.

Lust auf Star Wars-Serien wie Ahsoka und The Mandalorian, große Marvel-Blockbuster oder Animationshits aus dem Hause Pixar? Dann habt ihr Glück, denn all das könnt ihr jetzt mit Disney+ günstig bekommen: Aktuell könnt ihr den Streaming-Dienst nämlich drei Monate lang für nur 1,99€ statt 8,99€ pro Monat abonnieren. Das bedeutet einen Rabatt von satten 77 Prozent. So günstig gab es Disney+ schon lange nicht mehr.

Das Angebot läuft noch bis zum 20. September. Laut Disney ist es sowohl für neue als auch für zurückkehrende Abonnent*innen gültig, die zur Zeit keine aktive Mitgliedschaft haben.

Was bietet Disney+?

2:04 The Bad Batch: Neue Star-Wars-Serie verknüpft sich im Trailer mit Rogue One & The Mandalorian

Star Wars, Marvel und Avatar: Disney+ hat inzwischen eine Menge zu bieten. Neben den Zeichentrick- und Animationsfilmen von Pixar und Disney selbst gehören auch große Marken wie Star Wars und Marvel und damit Serien wie The Mandalorian und The Bad Batch oder Kinohits wie Guardians of the Galaxy zum Programm. Daneben findet ihr bei dem Streaming-Dienst noch weitere große Blockbuster wie Avatar: The Way of Water, den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2022.

Fox-Serien und Anime-Hits: Auch große Teile von Fox wurden inzwischen von Disney übernommen, wodurch zum Beispiel The Walking Dead, Modern Family und Die Simpsons auf Disney+ gelandet sind. In letzter Zeit investiert Disney+ auch verstärkt in Anime und hat sich die Exklusivrechte an den neuen Staffeln von Bleach und Tokyo Revengers gesichert. Mit Heavenly Delusion hat Disney+ zudem einen der größten Anime-Überraschungshits 2023 abgeliefert.

1:33 Tokyo Revengers - Staffel 2 der Anime-Serie im Trailer

Streaming in 4K, unbegrenzte Downloads: Disney+ lässt euch auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen, und zwar in vielen Fällen sogar in 4K-Auflösung und mit Dolby Vision sowie Dolby Atmos, sodass richtiges Kino-Feeling aufkommen kann. Aufpreise für höhere Qualitätsstufen gibt es hier nicht. Außerdem könnt ihr Serien und Filme in unbegrenzter Zahl herunterladen und unterwegs anschauen.

