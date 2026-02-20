Alle Disney Plus-Abos - Preise und Vorteile von Standard (mit Werbung) und Premium

Das sind die Kosten für Disney+.

Aktuell bietet Disney+ drei Abo-Stufen sowie eine Zusatzmitglied-Option an, die mit ihren Funktionen aufeinander aufbauen, aber auch entsprechend teurer werden. Je nach Stufe gibt es neben einer monatlichen auch eine jährliche Abo-Option.

Was ist Disney Plus? Disney+ ist der kostenpflichtige Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Der Dienst bietet exklusive Originals sowie Filme und Serien, die ggf. auch auf anderen Streaming-Diensten laufen. Disney+ kann auf Smartphones, Tablets, PCs und Smart-TVs über eine entsprechende App bzw. im Browser genutzt werden.

Alle Disney+-Abos, was sie kosten und bieten

Standard mit Werbung - Das günstigste Abo

Preis Monatsabo: 6,99 Euro/Monat

6,99 Euro/Monat Preis Jahresabo: wird nicht angeboten

Funktionen:

Streaming mit Werbung

Audiqualität bis 5.1

Videoqualität max. 1080p Full HD

Gleichzeitiges Streamen auf 2 Geräten

Standard - Die Zwischenlösung

Preis Monatsabo: 10,99 Euro/Monat

10,99 Euro/Monat Preis Jahresabo: 109,90 Euro/Jahr

Funktionen:

Streaming ohne Werbeunterbrechung

Audiqualität bis 5.1

Videoqualität max. 1080p Full HD

Gleichzeitiges Streamen auf 2 Geräten

Downloads auf bis zu 10 Endgeräte

Premium - Die volle Packung Disney+

Preis Monatsabo: 15,99 Euro/Monat

15,99 Euro/Monat Preis Jahresabo: 159,99 Euro/Jahr

Funktionen:

Streaming ohne Werbeunterbrechung

Hochwertige Audioqualität bis zu Dolby Atmos

Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR

Gleichzeitiges Streamen auf bis zu 4 Geräten

Downloads auf bis zu 10 Endgeräte

Zusatzmitglieder

Statt dass sich mehrere Personen eigene Abos anschaffen, könnt ihr einfach eine Person hinzufügen und auf diese Weise Geld sparen. Für jede Abo-Stufe gibt es eine monatliche Kostenoption:

Preis Standard mit Werbung: 5,99 Euro/Monat

5,99 Euro/Monat Preis Standard: 6,99 Euro/Monat

6,99 Euro/Monat Preis Premium: 6,99 Euro/Monat

Funktionen:

Disney+ mit Freunden und der Familie teilen, selbst wenn sie nicht im selben Haushalt wohnen

Gleichzeitiges Streamen auf einem Gerät

Zusätzliches Profil (für eigene Watchlist etc.)

Zugriff auf die gleichen Inhalte und viele der gleichen Funktionen wie der/die Kontoinhaber*in

Stand: 17. Februar 2026 via Disney

Beachtet, dass Disney jederzeit die Preise und Funktionen anpassen kann.

Gibt es ein Probe-Abo?

Nein, zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr Disney Plus nicht kostenlos testen. Es gibt aber immer mal wieder Rabattaktionen, mit denen ihr Geld sparen könnt. Diese betreffen in der Regel aber nur neue Mitglieder oder Rückkehrer*innen.

