Alle Disney Plus-Abos - Preise und Vorteile von Standard (mit Werbung) und Premium

Disney+ bietet verschiedene Abo-Stufen an, die sich bei den Kosten und Funktionen unterscheiden.

Annika Bavendiek
20.02.2026 | 09:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis
Aktuell bietet Disney+ drei Abo-Stufen sowie eine Zusatzmitglied-Option an, die mit ihren Funktionen aufeinander aufbauen, aber auch entsprechend teurer werden. Je nach Stufe gibt es neben einer monatlichen auch eine jährliche Abo-Option.

Was ist Disney Plus?

Disney+ ist der kostenpflichtige Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Der Dienst bietet exklusive Originals sowie Filme und Serien, die ggf. auch auf anderen Streaming-Diensten laufen. Disney+ kann auf Smartphones, Tablets, PCs und Smart-TVs über eine entsprechende App bzw. im Browser genutzt werden.

Alle Disney+-Abos, was sie kosten und bieten

Standard mit Werbung - Das günstigste Abo

  • Preis Monatsabo: 6,99 Euro/Monat
  • Preis Jahresabo: wird nicht angeboten

Funktionen:

  • Streaming mit Werbung
  • Audiqualität bis 5.1
  • Videoqualität max. 1080p Full HD
  • Gleichzeitiges Streamen auf 2 Geräten

Standard - Die Zwischenlösung

  • Preis Monatsabo: 10,99 Euro/Monat
  • Preis Jahresabo: 109,90 Euro/Jahr

Funktionen:

  • Streaming ohne Werbeunterbrechung
  • Audiqualität bis 5.1
  • Videoqualität max. 1080p Full HD
  • Gleichzeitiges Streamen auf 2 Geräten
  • Downloads auf bis zu 10 Endgeräte

Video starten 1:59 Die Eiskönigin 2 - Trailer bringt die beliebten Helden aus Disneys Animationshit zurück

Premium - Die volle Packung Disney+

  • Preis Monatsabo: 15,99 Euro/Monat
  • Preis Jahresabo: 159,99 Euro/Jahr

Funktionen:

  • Streaming ohne Werbeunterbrechung
  • Hochwertige Audioqualität bis zu Dolby Atmos
  • Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR
  • Gleichzeitiges Streamen auf bis zu 4 Geräten
  • Downloads auf bis zu 10 Endgeräte

Zusatzmitglieder

Statt dass sich mehrere Personen eigene Abos anschaffen, könnt ihr einfach eine Person hinzufügen und auf diese Weise Geld sparen. Für jede Abo-Stufe gibt es eine monatliche Kostenoption:

  • Preis Standard mit Werbung: 5,99 Euro/Monat
  • Preis Standard: 6,99 Euro/Monat
  • Preis Premium: 6,99 Euro/Monat

Funktionen:

  • Disney+ mit Freunden und der Familie teilen, selbst wenn sie nicht im selben Haushalt wohnen
  • Gleichzeitiges Streamen auf einem Gerät
  • Zusätzliches Profil (für eigene Watchlist etc.)
  • Zugriff auf die gleichen Inhalte und viele der gleichen Funktionen wie der/die Kontoinhaber*in

Stand: 17. Februar 2026 via Disney

Beachtet, dass Disney jederzeit die Preise und Funktionen anpassen kann.

Gibt es ein Probe-Abo?

Nein, zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr Disney Plus nicht kostenlos testen. Es gibt aber immer mal wieder Rabattaktionen, mit denen ihr Geld sparen könnt. Diese betreffen in der Regel aber nur neue Mitglieder oder Rückkehrer*innen.

