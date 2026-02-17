Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland

Wann kann ich Zoomania 2 endlich im Abo streamen? Noch gibt es keinen Termin, aber allzu lange müssen wir uns wohl nicht mehr gedulden.

Annika Bavendiek
17.02.2026 | 16:45 Uhr

In Zoomania 2 kehren Fuchs Nick und Hase Judy zurück. (Bild: Disney) In Zoomania 2 kehren Fuchs Nick und Hase Judy zurück. (Bild: Disney)

Zoomania 2 (auf Englisch: Zootopia 2) kann, wie schon der erste Teil, mit Traumwertungen aufwarten. In der Fortsetzung begeistert das Ermittlerduo Judy Hopps und Nick Wilde Zuschauer*innen aller Altersklassen gleichermaßen. Da stellt sich schnell die Frage: Wann kann ich Zoomania 2 streamen?

Wann kann ich Zoomania 2 streamen und bei welchem Streaming-Dienst?

  • Streaming-Dienst: Disney+ (Abo nötig)
  • Offizielles Datum: noch unbekannt

Video starten 2:20 Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall

Zoomania ist bei Disney+ zu Hause: Da der Animationsfilm eine Disney-Produktion ist, wird der Film beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus laufen. Um bei Disney Plus Filme und Serien streamen zu können, benötigen wir ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorteile und Preise dazu findet ihr hier:

Alle Disney+-Abos - Preise und Vorteile von Standard (mit Werbung) und Premium
Zoomania 2 erreicht Topwertungen mit 95% auf Rotten Tomatoes - bleibt aber in einem Punkt hinter dem Vorgänger zurück
von Jonas Herrmann
Streaming bei Disney+ sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen: Aktuell gibt es zwar noch keinen bestätigten Termin, wann der Film zum Streamen im Abo bereit steht. Wenn wir uns aber die Veröffentlichungen vergleichbarer Filme wie Alles steht Kopf 2 anschauen, dann stehen die Chancen gut, dass wir Zoomania 2 im März oder April im Disney-Abo ohne Zusatzkosten streamen können.

Zoomania 2 BluRay
DVD und BluRay zu Zoomania 2 erscheinen am 13. März 2026.
17,99 €
Zoomania 2 Prime Video
Leihen oder kaufen bei Amazon Prime Video.
15,99 €
Zoomania 2 Disney+
Voraussichtlich ab März oder April bei Disney+ (Angaben ohne Gewähr).
ab 6,99 €

Wer nicht mehr warten will, kann Zoomania 2 bereits digital leihen oder kaufen: Auf Plattformen wie Prime Video, Apple TV oder Rakuten TV kann der Film in verschiedenen Qualitäten (SD, HD, 4K) bereits geliehen oder gekauft werden. Die Preise variieren je nach Auswahl.

Auf Seite 2 geht's um den Release auf Blu-ray und DVD.

