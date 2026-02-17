Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland

In Zoomania 2 kehren Fuchs Nick und Hase Judy zurück. (Bild: Disney)

Zoomania 2 (auf Englisch: Zootopia 2) kann, wie schon der erste Teil, mit Traumwertungen aufwarten. In der Fortsetzung begeistert das Ermittlerduo Judy Hopps und Nick Wilde Zuschauer*innen aller Altersklassen gleichermaßen. Da stellt sich schnell die Frage: Wann kann ich Zoomania 2 streamen?

Wann kann ich Zoomania 2 streamen und bei welchem Streaming-Dienst?

Streaming-Dienst: Disney+ (Abo nötig)

Disney+ (Abo nötig) Offizielles Datum: noch unbekannt

2:20 Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall

Zoomania ist bei Disney+ zu Hause: Da der Animationsfilm eine Disney-Produktion ist, wird der Film beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus laufen. Um bei Disney Plus Filme und Serien streamen zu können, benötigen wir ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorteile und Preise dazu findet ihr hier:

Streaming bei Disney+ sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen: Aktuell gibt es zwar noch keinen bestätigten Termin, wann der Film zum Streamen im Abo bereit steht. Wenn wir uns aber die Veröffentlichungen vergleichbarer Filme wie Alles steht Kopf 2 anschauen, dann stehen die Chancen gut, dass wir Zoomania 2 im März oder April im Disney-Abo ohne Zusatzkosten streamen können.

Wer nicht mehr warten will, kann Zoomania 2 bereits digital leihen oder kaufen: Auf Plattformen wie Prime Video, Apple TV oder Rakuten TV kann der Film in verschiedenen Qualitäten (SD, HD, 4K) bereits geliehen oder gekauft werden. Die Preise variieren je nach Auswahl.

