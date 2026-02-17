Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland

Zoomania 2 (auf Englisch: Zootopia 2) kann, wie schon der erste Teil, mit Traumwertungen aufwarten. In der Fortsetzung begeistert das Ermittlerduo Judy Hopps und Nick Wilde Zuschauer*innen aller Altersklassen gleichermaßen. Da stellt sich schnell die Frage: Wann kann ich Zoomania 2 streamen?
Wann kann ich Zoomania 2 streamen und bei welchem Streaming-Dienst?
- Streaming-Dienst: Disney+ (Abo nötig)
- Offizielles Datum: noch unbekannt
Zoomania ist bei Disney+ zu Hause: Da der Animationsfilm eine Disney-Produktion ist, wird der Film beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus laufen. Um bei Disney Plus Filme und Serien streamen zu können, benötigen wir ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorteile und Preise dazu findet ihr hier:
Streaming bei Disney+ sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen: Aktuell gibt es zwar noch keinen bestätigten Termin, wann der Film zum Streamen im Abo bereit steht. Wenn wir uns aber die Veröffentlichungen vergleichbarer Filme wie Alles steht Kopf 2 anschauen, dann stehen die Chancen gut, dass wir Zoomania 2 im März oder April im Disney-Abo ohne Zusatzkosten streamen können.
Wer nicht mehr warten will, kann Zoomania 2 bereits digital leihen oder kaufen: Auf Plattformen wie Prime Video, Apple TV oder Rakuten TV kann der Film in verschiedenen Qualitäten (SD, HD, 4K) bereits geliehen oder gekauft werden. Die Preise variieren je nach Auswahl.
Auf Seite 2 geht's um den Release auf Blu-ray und DVD.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.