Pokémon: Shiny-Hunter fängt absurd seltenes Evoli mit 1:65.536-Chance, aber kann es nicht einmal behalten

In Pokémon: Let's Go Evoli könnt ihr eigentlich keine Shiny-Variante von Evoli bekommen – eigentlich.

Stellt euch vor, ihr investiert rund 24 Stunden, um ein unfassbar seltenes Pokémon zu fangen, nur um dann überhaupt nichts damit anfangen zu können. Es lässt sich nicht in andere Spiele übertragen und bringt euch so gar nichts. Aber das hat diese Person hier nicht im Geringsten davon abgehalten, sich trotzdem auf die Lauer zu legen, und zwar mit überraschendem Erfolg.

Shiny Pokémon-Jäger schafft in nur 24 Stunden, eines der seltensten Shinys überhaupt zu fangen

Hier geht es um ein Shiny-Pokémon, das eigentlich gar nicht existieren sollte: In der Demo-Version von Pokémon: Let's Go, Evoli ist es nämlich noch möglich gewesen, direkt zu Beginn ein schillerndes Evoli zu erhalten. Auch wenn die Farbpalette dieselbe war, gab es doch einen schimmernden Effekt, wenn die Kämpfe losgingen.

Das wurde vor beinahe acht Jahren von einem Spieler namens JonSuperKnife entdeckt, der die Demo an einem Best Buy-Kiosk gespielt hatte. Im fertigen Spiel wurde das Ganze dann aber so abgeändert, dass es eben keine schillernden Varianten der beiden Haupt-Pokémon mehr gibt. Aber seitdem beschäftigt dieser mystische Fund natürlich die Shiny-Hunter-Gemeinde.

Nach einem YouTube-Video von Testostyronne über die obskursten Shinys der Pokémon-Welt wollte MistyMysteria selbst ihr Glück versuchen.

Und sie hatte wirklich unbeschreibliches Glück: Um das Shiny-Evoli zu bekommen, musste sie die Demoversion des Spiels auf ihrer Switch nur 180 Mal neustarten. Es hat also innerhalb der ersten 24 Stunden geklappt.

Chancen sind verschwindend gering: Dass das so funktioniert hat, grenzt an ein Wunder. Die normalen Chancen auf ein Shiny in den Let's Go-Spielen liegen nämlich schon bei 1:4096. Aber dieses Evoli hier war weiblich und das sind nur 12,5%. Womit wir dann wohl bei einer Chance von 1:32.768 stehen.

Weil es in der Demo aber komplett zufällig ist, ob wir Pikachu oder Evoli liegen, dürfte die Wahrscheinlichkeit tatsächlich bei 1:65.536 liegen.

Aber nicht von Dauer: Das Wildeste an der ganzen Sache dürfte aber sein, dass dieser extrem seltene Fund komplett wert- und nutzlos ist. Die meisten Shiny-Hunter fügen ihre schillernden Pokémon stolz dem Pokédex hinzu, aber das geht hier nicht.

Aus dieser Demoversion lassen sich nämlich keine Pokémon in andere Titel übertragen. Das schillernde Evoli bleibt also auf ewig in der Demo gefangen, aber das dürfte bei so viel Glück auch irgendwie egal sein.

Würdet ihr bei solchen Chancen so ein Unterfangen starten, wenn ihr wüsstet, dass ihr das Shiny-Pokémon anschließend nicht mal übertragen könnt?