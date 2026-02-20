Pokémon Feuerrot/Blattgrün kommen wirklich für Switch: eShop listet Spiele versehentlich mit Preis

Feuerrot und Blattgrün kehren wohl wirklich auf die Nintendo Switch zurück.

Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch (2) zurück. Nachdem in der letzten Woche bereits Gerüchte rundum eine Neuveröffentlichung der GBA-Klassiker kursierten, listet nun Nintendo über den eShop selbst entsprechende Spiele.

Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition im eShop gelistet

Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition für Nintendo Switch:

Release: 27. Februar 2026

27. Februar 2026 Preis: je 19,99 Euro

je 19,99 Euro Plattform: Nintendo Switch 1 (dank Abwärtskompatibilität auch auf Switch 2 spielbar)

Das Listing ist offenbar versehentlich im eShop aufgetaucht. Es scheint, als sollen die Neuveröffentlichungen von Feuerrot und Blattgrün eigentlich erst am 27. Februar 2026 im Zuge des Pokémon Days enthüllt und direkt als Shadowdrop veröffentlicht werden. Als Release-Datum ist hier nämlich direkt der 27. (also der kommende Freitag) gelistet.

Interessant ist, dass die beiden Editionen nicht Teil des Nintendo Switch Online-Abos werden sollen, sondern separat veröffentlicht werden. Laut eShop-Eintrag kosten die Feuerrote und Blattgrüne Edition jeweils 19,99 Euro. Dies deckt sich mit vorherigen Aussagen der Insider Khu und Centro Leaks.

Apropos, Pokémon: Der Mobile-Hit Pokémon TCG Pocket erhält in der kommenden Woche abermals eine frische Erweiterung. Den Gestern veröffentlichten Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

0:58 Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt

Die offizielle eShop-Beschreibung zur Neuveröffentlichung von Pokémon Feuerrot/Blattgrün lautet wie folgt:

Feiere 30 Jahre Pokémon mit dieser Nintendo Switch-Version des Spiels Pokémon Feuerrote Edition, das ursprünglich für das Game Boy Advance-System veröffentlicht wurde! Erkunde die Kanto-Region, entdecke an jeder Ecke wilde Pokémon und versuche, deinen Pokédex zu vervollständigen, während du dich zum Erfolg kämpfst. Verdiene Orden, indem du effektive Strategien entwickelst, um dich gegen erfahrene Arenaleiter zu behaupten, und lüfte erstaunliche Geheimnisse auf deinem Weg, der beste Trainer zu werden. Diese digitale Exklusivversion enthält die Sevii Eilande, wo noch mehr Pokémon auf dich warten. Außerdem kannst du den Pokémon Wireless Club besuchen, um zu tauschen.

Pokémon Day 2026 findet nächste Woche statt

Die eShop-Neuveröffentlichungen der beiden Editionen dürften dann im Zuge des Pokémon Days enthüllt bzw. bestätigt werden. Dieser findet, wie bereits erwähnt, am 27. Februar 2026 statt. Traditionell wird an diesem Tag ein Pokémon Presents-Event abgehalten, das bislang aber weiterhin auf seine offizielle Ankündigung wartet.

Erwartet wird zudem, dass wir im Zuge des Pokémon Days endlich handfeste Infos zur 10. Pokémon Generation erhalten sollen. Laut jüngsten Leaks sollen die beiden kommenden Editionen die Titel Pokémon Winds & Waves (Pokémon Wind & Wellen) tragen.

Würdet ihr euch Pokémon Blattgrün und Feuerrot noch einmal für die Nintendo Switch kaufen? Und falls ja: Welche Edition würdet ihr wählen?